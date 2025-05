The Devil Wears Prada

A vent'anni dall'iconico film con Meryl Streep e Anne Hathaway, Disney annuncia l'arrivo del sequel per il 1º maggio 2026. Nuove sfide per Miranda Priestly e una possibile resa dei conti con la sua ex assistente.

Covermedia Covermedia

Dopo anni di speculazioni, il sequel de «Il diavolo veste Prada» ha finalmente una data ufficiale: uscirà nelle sale il 1º maggio 2026.

L'annuncio coincide con il ventesimo anniversario dell'amata commedia ambientata nel mondo della moda, e con uno degli eventi più attesi dell'anno: il Met Gala, che si tiene ogni primo lunedì di maggio.

Secondo «Variety», il nuovo capitolo ritroverà Meryl Streep nei panni dell'implacabile Miranda Priestly, direttrice della rivista di moda fittizia «Runway». Stavolta, Miranda dovrà fare i conti con il declino del giornalismo cartaceo e con una possibile alleata – o avversaria – d'eccezione: Emily Charlton, interpretata da Emily Blunt, ex assistente personale diventata ora una potente dirigente nel mondo dell'editoria.

Anche se non ci sono conferme ufficiali sul cast, lo scorso anno si era diffusa la notizia che la Streep e la Blunt avrebbero ripreso i loro ruoli. Intanto, sia Anne Hathaway che Stanley Tucci hanno espresso interesse a tornare nei panni di Andy Sachs e dell'art director Nigel Kipling.

Il film occuperà lo slot di uscita lasciato libero da «Avengers: Doomsday», posticipato a dicembre 2026. A sua volta, il seguito «Avengers: Secret Wars» è stato rimandato a dicembre 2027.