Keith Urban e Nicole Kidman. Keystone

Un accordo prematrimoniale tra Nicole Kidman e Keith Urban prevedeva un incentivo finanziario per ogni anno di sobrietà del cantante. Dopo 19 anni di matrimonio, potrebbe valere milioni.

Hai fretta? blue News riassume per te15 Prima del matrimonio, Kidman e Urban hanno concordato una clausola che garantiva al cantante 600 mila dollari per ogni anno di sobrietà, ora potenzialmente 11 milioni.

Il musicista ha attribuito all'attrice un ruolo cruciale nella sua lotta contro le dipendenze, ricordando l’intervento organizzato pochi mesi dopo il matrimonio come decisivo.

La coppia, insieme dal 2006, ha due figlie e ha condiviso una carriera pubblica di successo prima di separarsi all’inizio dell’estate. Mostra di più

La fine del matrimonio tra Nicole Kidman e Keith Urban ha portato alla luce un dettaglio sorprendente: una clausola prematrimoniale unica nel suo genere.

Prima di sposarsi nel 2006, stando a «Vanity Fair», i due avevano concordato che Keith Urban avrebbe ricevuto 600 mila dollari per ogni anno in cui fosse rimasto sobrio.

Questo accordo, noto come «clausola cocaina», non solo ha avuto un impatto positivo sulla vita del cantante, ma ora, con la richiesta di divorzio da parte dell'attrice premio Oscar, potrebbe garantirgli un compenso di circa 11 milioni di dollari.

Urban, infatti, ha rispettato pienamente i termini fissati.

Il musicista ha spesso parlato delle sue lotte contro la dipendenza da droga e alcol, riconoscendo il ruolo cruciale di Nicole Kidman nel suo percorso di recupero.

Poco dopo il matrimonio, l'attrice ha organizzato un intervento che Urban ha descritto come un momento decisivo.

In un'intervista del 2010 con Oprah Winfrey, il cantante ha ricordato: «Era il momento in cui avrebbe potuto andarsene. Sono così felice che non l’abbia fatto. Ha scelto invece di restare e di organizzare quell’intervento, con un amore che si sentiva in tutta la stanza. Io pensai soltanto: "Mettimi le manette, andiamo"».

«Le mie dipendenze fecero a pezzi tutto»

Nel corso degli anni, Urban ha continuato a esprimere gratitudine per l'intervento dell'ormai ex moglie. In un'intervista a «Rolling Stone», ha dichiarato di sentirsi «molto, molto fortunato che Nic abbia organizzato quell'intervento», sottolineando anche l'importanza del supporto di un gruppo ristretto di amici.

Anche l'anno scorso, durante un evento dell'American Film Institute, ha ricordato quei giorni con affetto: «Ci siamo sposati nel 2006 e, appena quattro mesi dopo, le mie dipendenze fecero a pezzi tutto. Ero in riabilitazione, senza sapere cosa ne sarebbe stato di noi. Nic ha superato ogni voce negativa - persino quelle dentro di sé - e ha scelto l’amore. La sua capacità di amare è come nessun’altra che io abbia mai conosciuto».

Un record per una coppia di Hollywood

La relazione tra Nicole Kidman e Keith Urban è stata una delle più durature di Hollywood. Lei, icona del cinema, e lui, stella del country, hanno condiviso momenti sui red carpet e sui palchi, dagli Oscar agli Academy of Country Music Awards.

Dalla loro unione sono nate due figlie: Sunday Rose, che ha recentemente sfilato per Dior alla Settimana della moda di Parigi, e Faith Margaret.

La famiglia si era stabilita a Nashville, dove Urban ha costruito la sua carriera negli Stati Uniti.

Secondo alcune fonti, la coppia vive separata dall'inizio dell'estate. La loro ultima apparizione pubblica insieme risale a giugno, durante una partita dei Mondiali club di calcio a Los Angeles.

Le ragioni della separazione non sono chiare, ma sembra che Kidman non fosse favorevole alla rottura.