Il calciatore spagnolo Alvaro Morata (foto d'archivio). IMAGO/Giulio Ciamillo

Le voci di una separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello si fanno sempre più insistenti. Il calciatore avrebbe già trovato una nuova sistemazione, e sembra che le pratiche di divorzio siano già state avviate.

Hai fretta? blue News riassume per te La storia d'amore tra Alvaro Morata e Alice Campello sembra essere giunta al capolinea.

Il calciatore avrebbe infatti trovato un'abitazione alternativa, mentre la modella resta a vivere nella casa di famiglia.

Inoltre le pratiche del divorzio sarebbero già state avviate.

Nessuno dei due ha confermato o smentito la separazione. Mostra di più

La relazione tra Alvaro Morata e Alice Campello sembrerebbe essere giunta a un punto di non ritorno.

Come riporta, tra gli altri, «Gente», sebbene né il calciatore né la modella abbiano confermato ufficialmente la separazione, le voci e le immagini che circolano suggeriscono che il matrimonio sia ormai al capolinea.

Infatti delle foto, pubblicate di recente su «¡Hola!», mostrano Morata mentre suona il campanello della casa di famiglia per prendere il figlio e portarlo nella sua nuova abitazione, situata nelle vicinanze.

In seguito padre e figlio sono tornati insieme per partecipare alla festa di compleanno della figlia più piccola, Bella.

Le immagini suggeriscono che la coppia conduca già vite separate, ma che il loro rapporto rimane cordiale.

Le pratiche di divorzio sono già avviate?

Inoltre il giornalista Pedro Joda ha svelato che i due avrebbero addirittura già avviato le pratiche per il divorzio.

Secondo l'indiscrezione l'italiana sarebbe la più riluttante a ufficializzare la separazione, mentre lo spagnolo sembra aver accettato la situazione.

Questo sembra consolidare le speculazioni di una crisi, mai confermata né negata, che la coppia starebbe vivendo. Infatti i due non compaiono sui rispettivi profili social media da diverso tempo ormai.

Nemmeno in occasione del compleanno di Bella a inizio gennaio: né Morata né Campello ha citato il partner nei rispettivi post di auguri di compleanno.

Separati e poi riconciliati

È stata anche diffusa la notizia di un avvicinamento del calciatore a Elena Sirigu, un'amica di famiglia, notizia prontamente smentita dalla stessa Campello.

Giova ricordare che la coppia si era già separata nell'agosto del 2024 per poi riconciliarsi nel gennaio del 2025. Già allora Alice aveva dovuto smentire le speculazioni su un presunto tradimento del marito, quale causa della rottura.