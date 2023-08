Anna Tatangelo

Le confidenze della cantante di Sora, che ha dovuto fare i conti con un grave lutto.

L’ex compagna di Gigi D’Alessio ha ricordato sui social network la madre Palmira, scomparsa nel 2022 all’età di 67 anni dopo aver combattuto contro una malattia.

«Hai chiesto aiuto per elaborare il lutto di tua madre?», ha chiesto un follower su Instagram. «Sì… Diciamo che andare dallo psicoterapeuta aiuta. Io lo faccio da anni – ha risposto Anna Tatangelo – Sento la sua mancanza ogni giorno e non c’è notte in cui il mio ultimo pensiero non sia rivolto a lei».

«So però che c’è sempre. Quando sono insicura, quando qualcosa mi spaventa o quando con un figlio adolescente ho le mie paturnie, la sento con me e c’è sempre una vocina che mi aiuta a sentire il suo consiglio. Si fa sentire, non so come…e questo mi basta. Anche se da quel dolore non si guarisce mai».

La risposta di Anna Tatangelo in una storia su Instagram. Storia iG

Di recente Anna Tatangelo è tornata a sorridere grazie al nuovo fidanzato, il modello Mattia Narducci. La differenza d’età, lui più giovane di dieci anni, non è un problema per la coppia.

Dall’ex compagno D’Alessio Lady Tata ha avuto il figlio Andrea, che oggi ha 13 anni.

Covermedia