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Nei giorni di Sanremo Il festino bilaterale denunciato da Elettra Lamborghini era di Charles Leclerc? Ecco la risposta del pilota 

ai-scrape

13.4.2026 - 18:30

La storia dei «festini bilaterali» denunciati da Elettra Lamborghini è stata fra le più chiacchierate durante l'ultimo festival di Sanremo.
La storia dei «festini bilaterali» denunciati da Elettra Lamborghini è stata fra le più chiacchierate durante l'ultimo festival di Sanremo.
Imago

Il ferrarista chiarisce le voci nate dalle dichiarazioni della cantante durante il Festival di Sanremo.

Redazione blue News

13.04.2026, 18:30

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Charles Leclerc smentisce le voci su un presunto addio al celibato a Montecarlo.
  • Il gossip era nato dal racconto di Elettra Lamborghini, che aveva parlato di un «festino» rumoroso durante il festival di Sanremo.
  • La cantante si era rifugiata a Monaco, dopo un paio di notti insonni trascorse nella città ligure a causa dei party dei suoi vicini.
  • Ospite di un podcast, il pilota ha chiarito che quell’addio al celibato non è mai avvenuto.
  • Nel frattempo, Leclerc si è sposato con Alexandra Saint Mleux a Monaco.
Mostra di più

Altro che addio al celibato da far tremare Montecarlo. Charles Leclerc mette fine alle voci e ribalta il racconto diventato virale dopo Festival di Sanremo.

Tutto era partito da Elettra Lamborghini, che tra un’intervista e l’altra aveva raccontato una settimana da incubo: zero sonno, musica a tutto volume e notti interminabili. Prima Sanremo, poi la fuga disperata a Montecarlo per trovare un po’ di pace. 

A tutto Festival. Elettra Lamborghini via da Sanremo: «Troppi festini, dormo a Montecarlo». Ma anche lì...

A tutto FestivalElettra Lamborghini via da Sanremo: «Troppi festini, dormo a Montecarlo». Ma anche lì...

«È stata una settimana tragica, musica fino alle 4 del mattino, impossibile dormire», aveva confidato ospite a «Domenica In».

Festini anche a Monaco

Proprio nel Principato, dove sperava nel silenzio, si sarebbe imbattuta in una festa fuori controllo.

Doccia calda, luci spente, pronta per dormire… e invece via con la musica. «È partito un festino assurdo», ha raccontato.

A tutto Festival. A Sanremo Elettra Lamborghini sfoggia gioielli da ben 215mila euro

A tutto FestivalA Sanremo Elettra Lamborghini sfoggia gioielli da ben 215mila euro

Poi la curiosa rivelazione: «Mi hanno detto che era l’addio al celibato di Charles Leclerc. Ho dovuto chiamare la reception per farli smettere!».

Un racconto che ha acceso il gossip, alimentando l’idea di un party sfrenato organizzato dal pilota della Ferrari poco prima delle nozze con Alexandra Saint Mleux.

L'addio al celibato... non c'è mai stato

Ma ora arriva la versione del diretto interessato. Ospite del podcast «Passa dal BSMT», condotto da Gianluca Gazzoli, Leclerc smonta tutto sul finale della puntata.

Come riportato da «Chi», alla domanda diretta sul presunto addio al celibato, il pilota taglia corto: «Non l’ho ancora fatto. Tutto quello che è stato detto non è vero».

Nessun party scatenato, nessun «festino bilaterale». Solo un rumor diventato virale… e ora ufficialmente smentito.

Nel frattempo, però, c'è stato il lieto fine: Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono sposati sabato 28 febbraio proprio a Monaco.

Le immagini diffuse sui social mostrano la coppia a bordo di una Ferrari 250 Testa Rossa. 

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