«Il Festival dello Spettacolo» porta a Milano tre giorni con i vip più amati

Elena Sofia Ricci

Dal 24 al 26 ottobre al Superstudio Più tra anteprime, incontri ravvicinati e show esclusivi.

Covermedia Covermedia

Milano si prepara ad accogliere il «Festival dello Spettacolo», un appuntamento che dal 24 al 26 ottobre trasformerà il Superstudio Più in un grande palcoscenico aperto al pubblico.

Tre giorni per vivere da vicino attori, conduttori, chef e star del web, in un calendario che promette sorprese e contatto diretto con i protagonisti dello show business.

Dalle dieci del mattino a mezzanotte si alterneranno anteprime cinematografiche e televisive, workshop, talk, show cooking e performance live. Non mancheranno i meet&greet e i «secret show», pensati per chi vuole scoprire un lato più autentico dei propri beniamini.

Il parterre di ospiti è ricco: da Elena Sofia Ricci a Diego Abatantuono, da Giorgio Panariello a Lorella Cuccarini, fino a Benedetta Rossi, Iva Zanicchi, Stefano Accorsi, Virginia Raffaele, Cristina D'Avena, Michelle Hunziker, Carlo Conti, Roberto Bolle, Marco Giallini, Simona Ventura e Orietta Berti. Presenti anche volti delle serie tv più seguite, da «Un posto al sole» a «Il paradiso delle signore», fino a «Cuori 3».

Diecimila metri quadrati di spazi divisi in aree tematiche permetteranno di vivere più eventi in contemporanea. I biglietti sono disponibili su Ticketmaster, mentre aggiornamenti e programmi saranno diffusi sui canali ufficiali e social del Festival.