I consigli di blue News dal Festival del cinema di Cannes Il dramma legale «Fjord» con Sebastian Stan e Renate Reinsve vince la Palma d'Oro. Immagine: © cineworx Tilda Swinton consegna il premio principale al regista rumeno Christian Mungiu. Immagine: © Stéphane Cardinale – Getty Images Il secondo premio più alto, il Gran Premio della Giuria, va al dramma criminale «Minotaur». Immagine: © cineworx Il dramma del dopoguerra «Fatherland» con Sandra Hüller è stato premiato per la migliore regia. Immagine: © Pathé Films I consigli di blue News dal Festival del cinema di Cannes Il dramma legale «Fjord» con Sebastian Stan e Renate Reinsve vince la Palma d'Oro. Immagine: © cineworx Tilda Swinton consegna il premio principale al regista rumeno Christian Mungiu. Immagine: © Stéphane Cardinale – Getty Images Il secondo premio più alto, il Gran Premio della Giuria, va al dramma criminale «Minotaur». Immagine: © cineworx Il dramma del dopoguerra «Fatherland» con Sandra Hüller è stato premiato per la migliore regia. Immagine: © Pathé Films

La 79ª edizione del Festival di Cannes è ormai storia. La Palma d'Oro è andata al dramma giudiziario «Fjord». blue News vi presenta tre film selezionati che vale la pena vedere.

Gianluca Izzo Gianluca Izzo

Hai fretta? blue News riassume per te Il film «Fjord» di Christian Mungiu con Sebastian Stan e Renate Reinsve ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes.

Il dramma giudiziario racconta di una famiglia strettamente religiosa accusata di violenza domestica.

Altri due film di spicco del festival di quest'anno sono il dramma criminale «Minotaur», ambientato in Russia, e il dramma postbellico «Fatherland» con Sandra Hüller. Mostra di più

Park Chan-wook, presidente della giuria del Festival di Cannes di quest'anno, ha scherzato dicendo che in realtà non voleva assegnare la Palma d'Oro a nessuno dei film in concorso perché non l'aveva mai vinta lui stesso.

Ma non aveva altra scelta, un riferimento al titolo del suo ultimo film «No Other Choice».

Il premio principale è stato meritatamente assegnato al dramma giudiziario «Fjord» di Christian Mungiu. È la seconda volta che il regista rumeno vince la Palma d'Oro. Nel 2007 l'aveva ottenuta con l'emozionante dramma «4 mesi, 3 settimane e 2 giorni».

Come blue News vi aveva già raccontato all'inizio del festival, non c'erano film dei grandi studios da Hollywood alla 79ª edizione.

Ma con «Paper Tiger» del regista statunitense James Gray e «Her Private Hell» del regista danese Nicholas Winding Refn, le grandi produzioni indipendenti hanno celebrato le loro anteprime mondiali e portato il glamour sulla Croisette.

Inoltre la più costosa produzione sudcoreana «Hope» è stata presentata come un vero e proprio fuoco d'artificio d'azione.

blue News presenta altri tre film della programmazione di quest'anno che meritano di essere visti, che hanno fatto scalpore e che probabilmente avranno un ruolo ai prossimi Oscar.

Il vincitore della Palma d'oro «Fjord» con Sebastian Stan

In «Fjord» di Mungiu, Sebastian Stan - noto per aver interpreato il Soldato d'Inverno dell'universo Marvel - interpreta lo sviluppatore di software rumeno Mihai.

Lui e sua moglie norvegese Lisbet (Renate Reinsve) si sono appena trasferiti nel loro remoto villaggio natale vicino a un fiordo. Hanno cinque figli e, in quanto cristiani fondamentalisti, li educano in modo rigorosamente religioso.

Quando una delle figlie mostra vistosi lividi sul collo durante la lezione di ginnastica a scuola, gli insegnanti sospettano una violenza domestica e le autorità preposte alla tutela dei minori intervengono immediatamente.

I bambini vengono temporaneamente allontanati dai genitori e inizia un complicato processo legale.

Il lungometraggio è ispirato a fatti realmente accaduti e, dal punto di vista morale, racconta una storia ricca di suspense.

In questo intricato dramma giudiziario, sorge un conflitto tra valori religiosi tradizionali e idee progressiste, con la politica e la legge che non sanno come affrontarlo correttamente.

Sebbene l'educazione religiosa dei genitori sia molto discutibile, il loro trattamento dei bambini appare comunque amorevole. D'altra parte le azioni delle autorità sono rigorose e avventate, anche se le loro intenzioni sono ovviamente buone.

Mungiu mette in discussione la religione, la politica e la legislazione. Il suo film è un forte appello alla tolleranza e all'accettazione nella società.

Lo stile narrativo è calmo e sobrio, ma acquista un alto grado di intensità emotiva man mano che il film procede, e la zona fredda e remota costituisce l'ambientazione perfetta per la storia.

Stan è quasi irriconoscibile con i capelli tagliati corti e interpreta il ruolo in modo superbo, con un certo modo di fare e con un accento inglese ben piazzato.

«Fatherland» con Sandra Hüller

Il dramma postbellico «Fatherland» del regista polacco Pawel Pawlikowski racconta il ritorno del premio Nobel Thomas Mann (Hanns Zischler) dagli Stati Uniti alla Germania poco dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Lo accompagna la figlia Erika (Sandra Hüller), attrice, cabarettista, autrice e persino pilota.

Nel 1949, mentre il Paese è in piena rivolta, sia l'Occidente che l'Oriente hanno tutto l'interesse a conquistare Mann e a usare il suo nome per scopi politici. Lo scrittore è onorato e non si oppone a queste circostanze, ma Erika non esita a esprimergli i suoi dubbi.

Il lungometraggio è ambientato in un periodo incredibilmente complicato ma anche molto eccitante. La DDR e la RFT sono in fase di formazione. E come se il Paese non avesse imparato nulla dalla miseria della guerra, i politici stanno già cercando di armarsi di nuovo di propaganda.

L'arte viene usata, controllata o addirittura «abusata» per scopi politici: uno stato di cose riprovevole che si ripete in una certa misura ancora oggi.

Con Hüller, una delle attrici più richieste di oggi, e Zischler, che ha lavorato con tutti i grandi registi d'autore a partire dagli anni '70, il film vanta un cast di prim'ordine. Il modo molto familiare, ma anche spietatamente onesto, in cui i due interagiscono è fortemente espresso nel film.

Visivamente il film è un'opera d'arte elegante e nobile. Le bellissime e potenti immagini in bianco e nero e l'ambientazione sorprendentemente reale con le sontuose decorazioni delle sale, le auto d'epoca degli anni '40 e le performance musicali catturano magnificamente il periodo.

«Minotaur» di Andrey Zvyagintsev

Il regista russo Andrey Zvyagintsev, che vive in Francia, è noto per i suoi drammi socio-critici e politici.

Non si sottrae alla tematizzazione di problemi politici come la corruzione e l'abuso di potere nel suo Paese d'origine, la Russia. Questo è anche il caso del suo nuovo potente film «Minotaur».

In questo straziante dramma criminale, al ricco e rispettato direttore d'azienda Gleb (Dmitriy Mazurov) viene chiesto dallo Stato di presentare una lista di 14 uomini per lo sforzo bellico.

Questo lo mette sotto un'enorme pressione mentale. Come può decidere quali dipendenti della sua azienda saranno colpiti?

Allo stesso tempo, sua moglie Galina (Iris Lebedeva) si allontana sempre più da lui. Un atto di violenza minaccia di far crollare completamente la sua vita civile e lussuosa.

Il lungometraggio è snervante, rivelatore e ricco di suspense. Con il tema del reclutamento bellico segreto e subdolo, Zvyagintsev critica coraggiosamente sia la guerra in Ucraina che l'approccio sfacciato dei politici.

Altri esempi nel film mostrano come la corruzione sia sistematicamente radicata nell'intero apparato statale.

Le interpretazioni sono tutte fantastiche e conferiscono alla storia la necessaria intensità emotiva. Più il film dura, più ci si sente a disagio a seguire il protagonista Gleb.

Anche il linguaggio visivo dettagliato è estremamente intelligente e i movimenti della macchina da presa contribuiscono in modo significativo all'aumento della tensione.

Le uscite nei cinema svizzeri dei tre film più importanti non sono ancora state fissate, ma saranno annunciate prossimamente.