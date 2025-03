Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi e Carlo Conti. Keystone

A seguito della gara indetta dal Comune ligure, la RAI sta considerando un'alternativa per il Festival di Sanremo, con Torino come possibile nuova sede.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te La RAI sta valutando di spostare il Festival di Sanremo in un'altra città, come Torino, dopo che il Comune ligure ha indetto una gara per l’assegnazione dell’evento.

Se Sanremo non dovesse più ospitare la kermesse, la RAI potrebbe creare un nuovo festival con un nome diverso, mantenendo comunque la selezione per l'Eurovision.

Nonostante le incertezze, la RAI continua a pianificare la prossima edizione dell'evento, consapevole della sua importanza economica e televisiva. Mostra di più

La RAI sta esplorando la possibilità di spostare il celebre Festival di Sanremo in un'altra città, dopo che il Comune ligure ha deciso di indire una gara per l'assegnazione dell'evento. Secondo «Adnkronos», la tv pubblica sta valutando un piano alternativo che potrebbe portare il festival in una nuova località.

La dirigenza RAI ha confermato che Carlo Conti non potrebbe condurre il Festival se non in RAI, sottolineando l'importanza di mantenere l'evento sotto l'egida del servizio pubblico.

Mentre si attende di conoscere i dettagli della delibera del Comune di Sanremo, la RAI sta già considerando altre opzioni. Una delle possibilità è quella di organizzare un festival con un nome diverso, come «Festival della Musica Italiana», per evitare contese di copyright legate al nome storico.

Nonostante il cambio di nome, l'evento continuerebbe a selezionare il rappresentante italiano per l'Eurovision Song Contest, grazie all'affiliazione della RAI con l'European Broadcasting Union (EBU).

Da Sanremo a Torino?

Torino è stata menzionata come una delle città candidate a ospitare il nuovo festival, grazie al successo dell'Eurovision Song Contest del 2022. Tuttavia, nessuna decisione definitiva è stata presa.

La scelta della città dipenderà dalla disponibilità di strutture adeguate e dalla qualità dell'accordo con l'amministrazione comunale. La RAI cerca una convenzione solida per evitare problemi simili a quelli riscontrati con Sanremo.

Nel frattempo, il servizio pubblico attende di esaminare la delibera del Comune ligure, che ha suscitato irritazione per l'aumento dei costi e le richieste aggiuntive.

Il Comune di Sanremo ha giustificato la delibera come necessaria per i tempi di preparazione dell'evento, ma le speranze di successo del ricorso al Consiglio di Stato sono limitate. Nonostante le incertezze, la RAI continua a lavorare all'edizione successiva del Festival, con l'obiettivo di mantenere l'evento come punto di riferimento per l'intrattenimento televisivo.

Con oltre 65 milioni di euro di raccolta pubblicitaria nell'ultima edizione, il Festival rimane un appuntamento imperdibile, sia che si svolga a Sanremo o altrove.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.