Il figlio della principessa Mette-Marit davanti al giudice: «Forse me ne sono un po' pentito»

Marius Borg Hoiby, figlio della principessa norvegese Mette-Marit è accusato, tra le altre cose, di stupro. KEYSTONE

Nel processo contro Marius Borg Høiby, i dati sensibili del cardiofrequenzimetro e i messaggi delle chat sono al centro della scena nel sesto giorno del procedimento. Il figlio della principessa ereditaria Mette-Marit nega le accuse di stupro avanzate dalla cosiddetta «donna delle Lofoten», ma ammette di essersi «forse un po' pentito» di alcuni messaggi.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Marius Borg Høiby è attualmente sotto processo per diverse accuse.

Il figlio della principessa ereditaria Mette-Marit è accusato di 38 capi d'imputazione, tra cui stupro, abusi sessuali, aggressione, danni alla proprietà e violazione del divieto di visita.

Il processo è previsto su 28 giorni, compresa la sentenza prevista per il 19 marzo. Mostra di più

Anche il sesto giorno del processo a Marius Borg Høiby sta facendo notizia. L'attenzione si concentra sulla sua testimonianza della «donna delle Lofoten», che avrebbe violentato nel sonno nell'ottobre 2023.

Il sovrintendente di polizia Stig Berg Larsen è stato chiamato al banco dei testimoni commentando sui dati confiscati di un cardiofrequenzimetro. La polizia ha usato questo materiale per determinare quanto fosse alto il battito cardiaco della vittima durante il presunto reato.

L'interrogatorio di Larsen si è svolto senza pubblico, dato che si trattava di dati sensibili. Solo alcuni rappresentanti dei media sono stati autorizzati a seguire la sessione tramite trasmissione video in un'altra stanza.

I dati del cardiofrequenzimetro non sono determinanti

L'attenzione si è concentrata sui diversi periodi di tempo, che vengono classificati e discussi cronologicamente. Le deviazioni dei dati, visibili sull'orologio, sono ripetutamente al centro dell'attenzione.

Secondo Larsen queste potrebbero segnare il passaggio dal sonno alla veglia. Ma non è possibile trarre conclusioni concrete sui dati e determinare con chiarezza cosa sia effettivamente accaduto in quei momenti.

Il pubblico ministero ha voluto sapere dal figlio della principessa Mette-Marit se considera la «donna delle Lofoten» attraente. E lui ha risposto di sì.

I messaggi sprezzanti sulla presunta vittima

Il procuratore ha anche fatto riferimento ai messaggi che l'imputato avrebbe inviato a un amico prima e dopo aver fatto sesso con la presunta vittima di stupro. Questi dimostrano che ha fatto commenti sprezzanti sull'aspetto della ragazza.

Høiby sottolinea che non ha mai voluto che la giovane leggesse quei messaggi: «Ho detto chiaramente che non volevo che fossero inclusi nell'interrogatorio. Erano solo chiacchiere tra me e un amico».

E ripensandoci ha ammesso: «Forse me ne sono un po' pentito».

Era «particolarmente» o «molto» ubriaco?

In tribunale, Marius si è trovato di fronte a una chat della notte quando il crimine si sarebbe consumato. In questa un uomo che aveva conosciuto alle Isole Lofoten gli ha scritto invitandolo alla sauna. Nei messaggi Høiby chiedeva se fossero presenti anche delle donne.

Secondo il quotidiano «Nettavisen» , non ricorda più il motivo della domanda. Non ricorda nemmeno quanto tempo sia rimasto nella sauna o quanto abbia nuotato sul molo. L'unica cosa certa è che c'erano in tutto sei persone.

Ha poi parlato del consumo di alcolici nell'appartamento di vacanza: «Ricordo di aver bevuto alcol e di aver parlato con alcuni ragazzi. Questo è ciò che mi viene in mente».

Secondo la sua valutazione non era «particolarmente ubriaco». In un precedente interrogatorio aveva però dichiarato di essere stato «molto ubriaco». Quella sera non aveva consumato cocaina e quindi, secondo lui, aveva avvertito maggiormente gli effetti dell'alcol.

Il verdetto sarà pronunciato il 19 marzo

Høiby ha incontrato la «donna delle Lofoten» nell'ottobre 2023, durante una vacanza privata nelle omonime isole. All'epoca era in viaggio in Norvegia con il patrigno, il principe ereditario Haakon.

Al centro del procedimento la donna lo ha accusato di averla stuprata quella notte e di aver compiuto atti sessuali su di lei senza il suo consenso. L'imputato ha negato le accuse e sostiene che il rapporto sessuale sia stato consensuale.

Il verdetto è previsto per il 19 marzo 2026.