Famiglia reale norvegese Il figlio della principessa Mette-Marit è accusato di ben quattro stupri

SDA

18.8.2025 - 16:09

Il figlio maggiore della principessa norvegese Mette-Marit Marius Borg Høiby (foto d'archivio).
Vegard Wivestad Grott/NTB SCANPIX/EPA/dpa

Il figlio maggiore della principessa norvegese Mette-Marit, Marius Borg Høiby, è stato accusato di 32 reati, tra cui quattro stupri, e rischia fino a 10 anni di carcere, ha annunciato il procuratore generale norvegese.

Keystone-SDA

18.08.2025, 16:09

18.08.2025, 18:54

Oltre ai quattro stupri, Marius Borg Høiby è accusato di maltrattamenti da parte della fidanzata, atti di violenza, privazione della libertà e riprese e videoregistrazioni senza consenso, ha spiegato il procuratore generale Sturla Henriksbø in una conferenza stampa.

«La pena massima per i reati menzionati nell'atto di accusa è una pena detentiva fino a 10 anni», ha affermato. «Si tratta di reati molto gravi che possono lasciare cicatrici indelebili e distruggere vite», ha sottolineato il pubblico ministero.

Il primo episodio nel 2018

Nato da una relazione precedente al matrimonio della madre Mette-Marit con il principe ereditario Haakon, Marius Borg Høiby è stato arrestato il 4 agosto 2024 con l'accusa di aggressione alla compagna. Questi eventi hanno dato il via a una serie di altre rivelazioni e denunce da parte di numerose vittime.

«Il fatto Marius Borg Høiby faccia parte della famiglia reale non deve certamente condurre a trattarlo più severamente o benevolmente rispetto a come sarebbe trattato un altro cittadino», ha insistito Henriksbø.

I quattro stupri di cui è accusato sarebbero avvenuto nel 2018, 2023 e 2024, l'ultimo dei quali quando l'inchiesta della polizia era già in corso

