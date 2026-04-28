Killian Nielsen (Foto d'archivio). Imago

Un rapporto spezzato e un tentativo pubblico di riavvicinamento: il figlio di Brigitte Nielsen torna a parlare e sceglie la TV per farsi sentire.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Killian Nielsen racconta in TV la rottura totale con la madre Brigitte, che evita il confronto pubblico e privato.

Sostiene di aver tentato invano riavvicinamenti, con contatti bloccati e incontri mancati, e nessun rapporto con i fratelli.

Nonostante il passato difficile e la distanza, esprime amore e speranza di riconciliazione con un appello diretto. Mostra di più

Dopo le dichiarazioni di Brigitte Nielsen nel programma «Belve», il figlio Killian Nielsen torna a parlare pubblicamente del loro rapporto, ormai inesistente da tempo.

Ospite della trasmissione italiana «La Volta Buona», il 36enne ha raccontato una situazione familiare complessa e ha scelto la TV come unico canale per rivolgersi alla madre.

«È l'unico modo per parlarle»

Secondo quanto spiegato da Killian in trasmissione, i contatti sono completamente interrotti: «Ha detto che non le piace che parlo del nostro rapporto in Tv. Ma è l'unico strumento che ho per mandarle messaggi. Su WhatsApp non mi risponde, su Instagram mi ha bloccato e nella vita mi evita».

Dal canto suo, Brigitte Nielsen aveva già chiarito la propria posizione.

A Belve aveva evitato l'argomento e, stando a quanto dichiarato anche a «Vanity Fair», preferisce non affrontare pubblicamente la questione: «È un tema del quale non voglio parlare. Sono cose da risolvere in privato».

Tentativi falliti e distanza familiare

Killian sostiene però di aver tentato più volte un riavvicinamento senza successo. Spiega, ad esempio, di un incontro mancato in Spagna: secondo il suo racconto, il marito dell'attrice gli avrebbe impedito di parlarle.

Un episodio simile sarebbe avvenuto anche a Milano, dove Killian avrebbe cercato di attirare l'attenzione della madre durante un evento pubblico, senza ottenere risposta.

Il 36enne ha inoltre rivelato di non avere rapporti nemmeno con i suoi fratelli, nati dalle diverse relazioni dell'attrice. Una situazione che contribuisce ad aumentare la distanza all'interno della famiglia.

In passato, ha affrontato problemi di dipendenza dall'alcol, un tema che riguarda anche il passato della madre.

«Non do la colpa a lei», ha precisato in TV, spiegando però che il disagio era legato anche alla mancanza del rapporto materno.

L'appello: «Mamma, ti amo»

Nonostante tutto, il tono resta aperto alla riconciliazione. «Non mi piace parlare della nostra vita privata in televisione», ha detto, «ma ho provato tante volte a parlarle senza riuscirci».

Brigitte Nielsen, sempre a «Vanity Fair», si è definita una madre presente, sottolineando le difficoltà di crescere cinque figli conciliando lavoro e viaggi: un'esperienza che, secondo lei, è stata impegnativa ma centrale nella sua vita.

Malgrado le tensioni, Killian non nasconde l'ammirazione per la madre: «È bellissima, una stella».

E chiude con un messaggio diretto: «Mamma, ti amo tantissimo. Spero davvero di poterti riabbracciare».