Il rapper statunitense Lil Jon con il figlio, Nathan Smith in una foto del 2018. KEYSTONE

Nathan Smith, figlio del noto rapper Lil Jon, è stato trovato morto a 27 anni in un lago vicino alla sua abitazione. La polizia sta indagando sulle circostanze della sua scomparsa, la cui causa al momento non è stata resa nota.

Hai fretta? blue News riassume per te Il figlio del rapper statunitense Lil Jon, Nathan Smith, è morto all'età di 27 anni.

La sua salma è stata trovata in un lago vicino a casa: le forze dell'ordine stanno indagando sulle circostanze della sua morte, la cui causa non è stata resa nota.

«Nathan era l'essere umano più gentile che si possa mai incontrare», ha scritto il padre in un commovente post su Instagram. Mostra di più

Il mondo della musica è in lutto per la tragica scomparsa di Nathan Smith, figlio del famoso rapper Lil Jon (nome d'arte di Jonathan Mortimer Smith) trovato morto a 27 anni.

Come scrive, tra gli altri, «Leggo», il corpo del giovane, conosciuto come DJ Young Slade, è stato rinvenuto in un lago vicino alla loro casa, suscitando dolore e sgomento tra familiari e amici.

La polizia ha identificato il corpo e ha confermato l'identità del giovane.

Il padre ha espresso il suo dolore attraverso un post su Instagram, condividendo il suo cordoglio con i fan.

«Nathan era l'essere umano più gentile che si possa mai incontrare. Era immensamente premuroso, educato, appassionato e caloroso: amava la sua famiglia e gli amici nella sua vita al massimo», si legge nel post.

E continua: «Era un giovane sorprendentemente talentuoso; un produttore musicale, un artista e un ingegnere e diplomato alla New York University».

«Abbiamo amato Nathan con tutto il nostro cuore e siamo incredibilmente orgogliosi di lui. Era amato e apprezzato, e nei nostri ultimi momenti insieme ci consoliamo nel sapere che abbiamo espresso a lui questo sentimento», si conclude il messaggio.

La polizia indaga sulle circostanze delle sua morte

Secondo il Dipartimento di polizia di Milton, Nathan avrebbe lasciato la sua abitazione in «circostanze insolite».

È stato visto l'ultima volta il 3 febbraio, alle 6 del mattino, senza il suo telefono. La polizia aveva riferito che il giovane poteva trovarsi in stato di disorientamento e necessitare di assistenza.

Come scrive «Il Fatto Quotidiano», il suo corpo è stato ritrovato nello stagno di Mayfield Park nei pressi della sua abitazione a Milton, città della Georgia situata a circa 50 km a nord di Atlanta.

Le autorità locali hanno escluso, al momento, il coinvolgimento di terzi.

La causa del decesso non è stata resa nota. Le indagini continuano per chiarire le circostanze della sua morte.