Deceduto in «circostanze insolite»Il figlio di Lil Jon trovato morto a 27 anni in un lago vicino casa
9.2.2026 - 22:03
Nathan Smith, figlio del noto rapper Lil Jon, è stato trovato morto a 27 anni in un lago vicino alla sua abitazione. La polizia sta indagando sulle circostanze della sua scomparsa, la cui causa al momento non è stata resa nota.
«Nathan era l'essere umano più gentile che si possa mai incontrare. Era immensamente premuroso, educato, appassionato e caloroso: amava la sua famiglia e gli amici nella sua vita al massimo», si legge nel post.
E continua: «Era un giovane sorprendentemente talentuoso; un produttore musicale, un artista e un ingegnere e diplomato alla New York University».
«Abbiamo amato Nathan con tutto il nostro cuore e siamo incredibilmente orgogliosi di lui. Era amato e apprezzato, e nei nostri ultimi momenti insieme ci consoliamo nel sapere che abbiamo espresso a lui questo sentimento», si conclude il messaggio.
La polizia indaga sulle circostanze delle sua morte
Secondo il Dipartimento di polizia di Milton, Nathan avrebbe lasciato la sua abitazione in «circostanze insolite».
È stato visto l'ultima volta il 3 febbraio, alle 6 del mattino, senza il suo telefono. La polizia aveva riferito che il giovane poteva trovarsi in stato di disorientamento e necessitare di assistenza.
Come scrive «Il Fatto Quotidiano», il suo corpo è stato ritrovato nello stagno di Mayfield Park nei pressi della sua abitazione a Milton, città della Georgia situata a circa 50 km a nord di Atlanta.
Le autorità locali hanno escluso, al momento, il coinvolgimento di terzi.
La causa del decesso non è stata resa nota. Le indagini continuano per chiarire le circostanze della sua morte.