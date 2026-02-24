Ghislaine Maxwell

Ian Maxwell critica la famiglia reale britannica dopo l'arresto di Andrew Mountbatten-Windsor: «È completamente isolato».

Covermedia Covermedia

Ian Maxwell, fratello di Ghislaine Maxwell, ha criticato la famiglia reale per il trattamento riservato ad Andrew Mountbatten-Windsor.

Dopo l'arresto dell'ex principe, ha parlato al Telegraph esprimendo le sue opinioni sulla vicenda: «È stato cacciato di casa, completamente isolato e, a differenza di Ghislaine, non ha nemmeno una famiglia che lo sostenga; perfino le sue figlie non sanno come comportarsi», ha dichiarato.

Mountbatten-Windsor è stato arrestato dalla Thames Valley Police nel giorno del suo 66° compleanno la scorsa settimana, con l'accusa di abuso d'ufficio. È sospettato di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere caduto in disgrazia e trafficante sessuale Jeffrey Epstein mentre ricopriva il ruolo di inviato commerciale del Regno Unito tra il 2001 e il 2011.

«Va ricordato che non è stato incriminato per alcun reato sessuale», ha aggiunto Maxwell riferendosi all'ex duca di York. «La polizia avrà cercato prove con grande attenzione. È un uomo single e ciò che ha fatto o non ha fatto con varie donne è stato squallido, umiliante per lui e imbarazzante per la famiglia reale».

Ha anche difeso con fermezza la sorella

Maxwell ha difeso con fermezza la sorella, sostenendo che Ghislaine sia stata «un capro espiatorio per i terribili crimini perpetrati da Jeffrey Epstein».

Nel 2022 Ghislaine Maxwell è stata condannata a 20 anni di carcere dopo essere stata riconosciuta colpevole di reati federali a sfondo sessuale. Continua a dichiararsi innocente.

«Mia sorella è il capro espiatorio», ha insistito Maxwell. «Qualcuno doveva pagare per ciò che ha fatto Epstein, e così il governo e i media hanno scelto lei. Credo sinceramente che se Epstein fosse ancora vivo, sarebbe in carcere e lei sarebbe libera».

Maxwell si definisce il «portavoce de facto» della sorella e assicura che l'intera famiglia Maxwell le è vicina: «La sosteniamo tutti in modi diversi. La lealtà nella nostra famiglia è molto forte».