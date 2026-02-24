  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Scandalo Epstein Il fratello di Ghislaine Maxwell contro i reali: «Andrew è isolato»

Covermedia

24.2.2026 - 11:00

Ghislaine Maxwell
Ghislaine Maxwell

Ian Maxwell critica la famiglia reale britannica dopo l'arresto di Andrew Mountbatten-Windsor: «È completamente isolato».

Covermedia

24.02.2026, 11:00

24.02.2026, 11:17

Ian Maxwell, fratello di Ghislaine Maxwell, ha criticato la famiglia reale per il trattamento riservato ad Andrew Mountbatten-Windsor.

Dopo l'arresto dell'ex principe, ha parlato al Telegraph esprimendo le sue opinioni sulla vicenda: «È stato cacciato di casa, completamente isolato e, a differenza di Ghislaine, non ha nemmeno una famiglia che lo sostenga; perfino le sue figlie non sanno come comportarsi», ha dichiarato.

Mountbatten-Windsor è stato arrestato dalla Thames Valley Police nel giorno del suo 66° compleanno la scorsa settimana, con l'accusa di abuso d'ufficio. È sospettato di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere caduto in disgrazia e trafficante sessuale Jeffrey Epstein mentre ricopriva il ruolo di inviato commerciale del Regno Unito tra il 2001 e il 2011.

«Va ricordato che non è stato incriminato per alcun reato sessuale», ha aggiunto Maxwell riferendosi all'ex duca di York. «La polizia avrà cercato prove con grande attenzione. È un uomo single e ciò che ha fatto o non ha fatto con varie donne è stato squallido, umiliante per lui e imbarazzante per la famiglia reale».

Ha anche difeso con fermezza la sorella

Maxwell ha difeso con fermezza la sorella, sostenendo che Ghislaine sia stata «un capro espiatorio per i terribili crimini perpetrati da Jeffrey Epstein».

Nel 2022 Ghislaine Maxwell è stata condannata a 20 anni di carcere dopo essere stata riconosciuta colpevole di reati federali a sfondo sessuale. Continua a dichiararsi innocente.

«Mia sorella è il capro espiatorio», ha insistito Maxwell. «Qualcuno doveva pagare per ciò che ha fatto Epstein, e così il governo e i media hanno scelto lei. Credo sinceramente che se Epstein fosse ancora vivo, sarebbe in carcere e lei sarebbe libera».

Maxwell si definisce il «portavoce de facto» della sorella e assicura che l'intera famiglia Maxwell le è vicina: «La sosteniamo tutti in modi diversi. La lealtà nella nostra famiglia è molto forte».

I più letti

Ai BAFTA il principe William appare stanco e ammette: «Non sono sereno». Kate in lacrime per «Hamnet»
Addestra il suo cane in modo che smaltisca illegalmente i rifiuti al suo posto
La rivelazione di Michele Bravi: «La foto del vincitore di Sanremo scattata già a dicembre»
Un nuovo video mostra per la prima volta in modo chiaro lo scoppio del rogo al Contellation
Doris Leuthard presidente della fondazione per Crans-Montana

Altre notizie

Sul mercato dopo 53 anni. La villa di Frank Sinatra a Los Angeles in vendita per circa 7 milioni di euro

Sul mercato dopo 53 anniLa villa di Frank Sinatra a Los Angeles in vendita per circa 7 milioni di euro

Sanremo e nuovo album. Sal Da Vinci replica alle etichette: «Ho le spalle larghe, nessuno riuscirà a disturbarmi»

Sanremo e nuovo albumSal Da Vinci replica alle etichette: «Ho le spalle larghe, nessuno riuscirà a disturbarmi»

Verso Sanremo 2026. Fedez promette: «All'Ariston succederà qualcosa di grande»

Verso Sanremo 2026Fedez promette: «All'Ariston succederà qualcosa di grande»