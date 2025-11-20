Vin Diesel Covermedia

L'avvocato dell'attore esprime soddisfazione per la chiusura definitiva del caso, mentre la controparte annuncia che presenterà ricorso.

Covermedia Covermedia

La causa per violenza sessuale contro Vin Diesel è stata archiviata da un giudice per un vizio di procedura.

Asta Jonasson aveva avviato un'azione civile due anni fa, sostenendo che l'attore l'avesse aggredita sessualmente nella sua camera d'hotel ad Atlanta, in Georgia, nel 2010, quando lavorava come sua assistente durante la lavorazione di «Fast Five».

Il giudice Daniel M. Crowley aveva già respinto quattro delle dieci accuse, ritenendole prescritte. Mercoledì, presso la Los Angeles County Superior Court, ha rigettato anche le rimanenti sei, dichiarando che la corte non aveva giurisdizione per occuparsi del caso.

Secondo quanto riportato dal Los Angeles Times, il magistrato ha stabilito che la California non fosse lo stato competente per esaminare un presunto episodio avvenuto in Georgia e che la legge californiana non potesse essere «applicata a nessuna delle richieste della querelante».

Nella denuncia originale, presentata nel dicembre 2023, Jonasson sosteneva che Diesel, 58 anni, l'avesse molestata, immobilizzata contro una parete e costretta a toccarlo. Poche ore dopo, sarebbe stata licenziata dalla sorella dell'attore.

L'interprete di «Fast and Furious» aveva già respinto le accuse tramite il suo avvocato. Il processo era stato fissato per febbraio, prima della nuova decisione del giudice.

Commentando la sentenza, il legale di Diesel, Bryan Freedman, ha dichiarato che la difesa è «soddisfatta che la corte abbia posto fine a una causa priva di fondamento», sottolineando che la questione è ora «completamente risolta».

Gli avvocati di Jonasson, invece, hanno annunciato l'intenzione di presentare ricorso, ricordando che «la corte non ha espresso alcun giudizio sulla veridicità delle accuse» e che la decisione si basa esclusivamente «su un aspetto tecnico» che contestano.