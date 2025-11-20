  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Arriverà un ricorso Il giudice archivia la causa per violenza sessuale contro Vin Diesel

Covermedia

20.11.2025 - 13:00

Vin Diesel
Vin Diesel
Covermedia

L'avvocato dell'attore esprime soddisfazione per la chiusura definitiva del caso, mentre la controparte annuncia che presenterà ricorso.

Covermedia

20.11.2025, 13:00

20.11.2025, 13:23

La causa per violenza sessuale contro Vin Diesel è stata archiviata da un giudice per un vizio di procedura.

Asta Jonasson aveva avviato un'azione civile due anni fa, sostenendo che l'attore l'avesse aggredita sessualmente nella sua camera d'hotel ad Atlanta, in Georgia, nel 2010, quando lavorava come sua assistente durante la lavorazione di «Fast Five».

Il giudice Daniel M. Crowley aveva già respinto quattro delle dieci accuse, ritenendole prescritte. Mercoledì, presso la Los Angeles County Superior Court, ha rigettato anche le rimanenti sei, dichiarando che la corte non aveva giurisdizione per occuparsi del caso.

Secondo quanto riportato dal Los Angeles Times, il magistrato ha stabilito che la California non fosse lo stato competente per esaminare un presunto episodio avvenuto in Georgia e che la legge californiana non potesse essere «applicata a nessuna delle richieste della querelante».

Nella denuncia originale, presentata nel dicembre 2023, Jonasson sosteneva che Diesel, 58 anni, l'avesse molestata, immobilizzata contro una parete e costretta a toccarlo. Poche ore dopo, sarebbe stata licenziata dalla sorella dell'attore.

L'interprete di «Fast and Furious» aveva già respinto le accuse tramite il suo avvocato. Il processo era stato fissato per febbraio, prima della nuova decisione del giudice.

Commentando la sentenza, il legale di Diesel, Bryan Freedman, ha dichiarato che la difesa è «soddisfatta che la corte abbia posto fine a una causa priva di fondamento», sottolineando che la questione è ora «completamente risolta».

Gli avvocati di Jonasson, invece, hanno annunciato l'intenzione di presentare ricorso, ricordando che «la corte non ha espresso alcun giudizio sulla veridicità delle accuse» e che la decisione si basa esclusivamente «su un aspetto tecnico» che contestano.

I più letti

Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»
Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso
Cassano ci va giù pesante: «I nostri giovani sono scarsi», il miracolo «lo farà Gattuso»
Xhaka sui tifosi kosovari: «È l'ultima cosa che mi aspettavo»
Primo discorso pubblico della principessa Kate, con alle dita 4 anelli: ecco cosa raccontano

Altre notizie

«Un professore». Alessandro Gassmann: tra filosofia e spirito natalizio

«Un professore»Alessandro Gassmann: tra filosofia e spirito natalizio

Il ritorno dopo la malattia. Primo discorso pubblico della principessa Kate, con alle dita 4 anelli: ecco cosa raccontano

Il ritorno dopo la malattiaPrimo discorso pubblico della principessa Kate, con alle dita 4 anelli: ecco cosa raccontano

Racconto inedito. Dick Van Dyke svela per la prima volta perché disse di no a «James Bond»

Racconto ineditoDick Van Dyke svela per la prima volta perché disse di no a «James Bond»