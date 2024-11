«Stefano De Martino ama ancora Belen ma non può stare con lei». Ecco quale sarebbe il motivo

Stefano De Martino

A quanto pare il conduttore di Affari tuoi non avrebbe mai dimenticato del tutto l'ex moglie e per questo motivo non si sarebbe più rifatto una vita dopo la separazione.

Covermedia

Stefano De Martino e Belen Rodriguez ancora molto uniti e non solo per il figlio Santiago.

Il sentimento tra Stefano e Belen sarebbe ancora vivo. A provarlo anche il fatto che non abbiano mai divorziato ufficialmente nonostante l'ultimo allontanamento risalga al 2022.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Diva e Donna, Stefano proverebbe ancora forti sentimenti per Belen, ma avrebbe scelto di tenersi lontano per preservare la propria carriera, che procede a gonfie vele da qualche tempo.

«Ama ancora Belen ma le sta lontano per non rovinarsi la carriera», ha spifferato una fonte.

Fin dall'inizio della loro relazione, Stefano è stato al centro del gossip per via del suo legame con la showgirl ma ora vuole far parlare solo ed esclusivamente per il suo lavoro anziché per la sua vita privata.

Al momento i diretti interessati non hanno ancora commentato tali pettegolezzi, anche se di recente De Martino ha ammesso: «Perché è finita? Gli amori si compiono. O si resiste al tempo con affanno, o si ha il coraggio di dire che è stato bello.».

«L'unico amore eterno è quello tra genitori e figli».

