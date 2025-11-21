Barbra Streisand

L'iconica cantante torna sui suoi anni da giovane collezionista e rivela sui social un rimpianto prezioso: aver venduto un Klimt acquistato agli esordi, mentre oggi il mercato dell'artista vola a cifre vertiginose.

Barbra Streisand ha riacceso i riflettori su un ricordo che profuma di arte, glamour e un pizzico di nostalgia: il suo Klimt perduto.

La diva ha condiviso su Instagram una foto in bianco e nero che la ritrae giovanissima, avvolta dall'eleganza senza tempo della sua collezione d'arte.

In primo piano, quasi come un fantasma prezioso del passato, appare «Ria Munk sul letto di morte», l'olio su tela del 1912 che Streisand acquistò nel 1969 per circa 14.000 euro – una cifra che allora le sembrava enorme, oggi pari a circa 137.000 euro.

«La mia assistente di lunga data mi ha donato un volume rilegato sull'arte che ho amato e venduto», scrive Barbra. «Tra queste opere c'era anche «Miss Ria Munk sul letto di morte» di Gustav Klimt, che comprai nel 1969 per 14.000 euro. Mi sembravano un'enormità».

«Oh, quanto mi pento di averla venduta»

L'attrice e cantante tenne con sé il dipinto fino al 1998, quando decise di lasciarlo andare per dedicarsi al design di Frank Lloyd Wright e allo spirito del movimento Arts & Crafts. Una scelta che oggi, confessa, non rifarebbe.

«Oh, quanto mi pento di averla venduta. Come dice il titolo del libro: «Non dovresti mai vendere l'arte che ami"».

Secondo Artsy, l'opera è ricomparsa sul mercato nel 2023 ed è oggi nelle mani di un collezionista privato. Un destino brillante, certo, ma nulla in confronto al bagliore stellare che Klimt continua a sprigionare nei più prestigiosi salotti dell'arte internazionale.

Proprio questa settimana, il suo «Ritratto di Elisabeth Lederer» (1914-1916) è stato battuto all'asta da Sotheby's per circa 220 milioni di euro, fissando un nuovo record assoluto per il maestro viennese.