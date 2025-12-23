  1. Clienti privati
Un thriller romantico Can Yaman debutta in Spagna con «Il labirinto delle farfalle»

Covermedia

23.12.2025 - 16:30

Can Yaman
Can Yaman

Otto episodi tra thriller e romance: trama, cast e retroscena della nuova serie.

Covermedia

23.12.2025, 16:30

23.12.2025, 16:45

Can Yaman cambia set e lingua. L'attore è protagonista di «El laberinto de las mariposas», titolo internazionale di «Il labirinto delle farfalle», nuova serie spagnola attesa nel 2026 e attualmente in lavorazione.

Il progetto, definito un thriller romantico, è prodotto da Secuoya Studios e segna per Yaman il primo lavoro in spagnolo e la prima serie girata in Spagna.

La produzione è composta da otto episodi e ha avviato le riprese a inizio novembre. Alla regia ci sono Alberto Ruiz Rojo e Iñaki Peñafiel, mentre la produzione esecutiva è affidata a Eduardo Galdo e Lele Portas; la sceneggiatura porta le firme di Ángela Obón e Daniel Corpas.

La trama

La trama ruota attorno a Kaplan, agente segreto dal passato irreprensibile che viene tradito e si ritrova improvvisamente l'uomo più ricercato di Spagna: mentre tenta di ripulire il proprio nome e fermare un colpo ai danni dello Stato, scopre che l'amore può diventare punto debole o unica via di salvezza.

Accanto a Yaman, il cast include María de Nati, Andrea Duro, Félix Gómez, Noa Rollón, Michelle Calvo, Leander Vyvey, Paco Tous, Marta Solaz, Víctor Clavijo, Antonio Gil e Jorge Suquet.

Sul progetto, Secuoya rivendica l'ambizione internazionale: il CEO Brendan Fitzgerald parla di «new milestone» nella strategia globale dello studio. E lo stesso Yaman, in una dichiarazione diffusa dalla produzione, sottolinea: «Lavorare in Spagna per la prima volta è un'esperienza incredibilmente speciale per me».

Per l'attore, già volto di «Sandokan», «Il Turco» e «Viola come il mare», l'impegno immediato è sul set spagnolo: le riprese proseguono e, parallelamente, continua l'attività di promozione legata ai suoi progetti televisivi tra Italia e mercato internazionale.

