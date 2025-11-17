Il lato fragile di Barbara D'Urso: «Aspetto una chiamata che non arriva»

Barbara d'Urso si mette a nudo. Imago

Durante un'intervista a Ballando con le stelle, Barbara D'Urso ha condiviso le sfide e le gioie di crescere da sola i suoi figli, Giammarco ed Emanuele, e il suo desiderio di sentirli più spesso. La conduttrice ha parlato della sua esperienza di madre single e del rapporto con i suoi figli, mantenendo la loro riservatezza.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Barbara D'Urso racconta la maternità tra ansie, divorzio e l'assenza di una madre, proteggendo sempre i figli dai conflitti.

Oggi è orgogliosa: Gianmarco è medico dei trapianti di fegato, Emanuele è produttore cinematografico.

La conduttrice confessa però una fragilità: «Aspetto spesso una telefonata che non arriva». Mostra di più

Barbara D'Urso ha recentemente aperto il suo cuore durante un'intervista a «Ballando con le stelle», parlando del suo rapporto con i figli Giammarco ed Emanuele, nati dal matrimonio con il produttore cinematografico Mauro Berardi.

Nonostante la difficoltà di discutere della sua vita privata, la showgirl ha condiviso come i suoi figli abbiano raggiunto il successo professionale mantenendo la loro privacy. «Volevo disperatamente dei figli, e quando il primo non arrivava, è stato un periodo di grande ansia», ha confessato.

La conduttrice ha poi ricordato gli anni difficili del divorzio, quando i suoi figli avevano solo 5 e 7 anni. «Mi sono trovata sola a crescere i miei bambini e ho dovuto imparare a fare la mamma da zero, non avendo avuto una figura materna di riferimento», ha spiegato.

La perdita della madre, avvenuta quando D'Urso aveva appena 11 anni, ha segnato profondamente la sua vita: «Mia madre era sempre a letto malata, e noi bambini non sapevamo cosa avesse. Era un linfoma di Hodgkin, una malattia che oggi si può curare».

«Mi sono detta che dovevo essere una roccia»

Nonostante le difficoltà, come riferisce anche «Vanity Fair Italia», ha sempre cercato di proteggere i suoi figli dai conflitti con l'ex marito.

«Non ho mai parlato male del loro padre davanti a loro. È stato un periodo di grande dolore e depressione per me, ma ho sempre cercato di essere forte per i miei figli – ha detto –. Spesso mi chiudevo in bagno a piangere, ma loro non l'hanno mai saputo».

Con il tempo, la donna ha trovato la forza di reagire: «Mi sono detta che dovevo essere una roccia per i miei figli. Ho dovuto lavorare duramente per mantenere la famiglia, anche se questo significava passare meno tempo con loro».

«Capisco che per i figli è difficile, ma ho sempre messo la loro felicità al primo posto», ha spiegato.

Oggi, è orgogliosa dei suoi figli, che sono cresciuti come persone generose e rispettose. Gianmarco è un medico specializzato in trapianti di fegato, mentre Emanuele è un produttore cinematografico.

Tuttavia, D'Urso esprime un desiderio non ancora realizzato: «Una madre invecchia e può sentirsi sola. Aspetto spesso una telefonata che non arriva, perché i miei figli sono molto impegnati. Una madre diventa fragile e spera in quel contatto che a volte manca».