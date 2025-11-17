  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

La rivelazione Il lato fragile di Barbara D'Urso: «Aspetto una chiamata che non arriva»

ai-scrape

17.11.2025 - 07:51

Barbara d'Urso si mette a nudo.
Barbara d'Urso si mette a nudo.
Imago

Durante un'intervista a Ballando con le stelle, Barbara D'Urso ha condiviso le sfide e le gioie di crescere da sola i suoi figli, Giammarco ed Emanuele, e il suo desiderio di sentirli più spesso. La conduttrice ha parlato della sua esperienza di madre single e del rapporto con i suoi figli, mantenendo la loro riservatezza.

Redazione blue News

17.11.2025, 07:51

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Barbara D'Urso racconta la maternità tra ansie, divorzio e l'assenza di una madre, proteggendo sempre i figli dai conflitti.
  • Oggi è orgogliosa: Gianmarco è medico dei trapianti di fegato, Emanuele è produttore cinematografico.
  • La conduttrice confessa però una fragilità: «Aspetto spesso una telefonata che non arriva».
Mostra di più

Barbara D'Urso ha recentemente aperto il suo cuore durante un'intervista a «Ballando con le stelle», parlando del suo rapporto con i figli Giammarco ed Emanuele, nati dal matrimonio con il produttore cinematografico Mauro Berardi.

Nonostante la difficoltà di discutere della sua vita privata, la showgirl ha condiviso come i suoi figli abbiano raggiunto il successo professionale mantenendo la loro privacy. «Volevo disperatamente dei figli, e quando il primo non arrivava, è stato un periodo di grande ansia», ha confessato.

La conduttrice ha poi ricordato gli anni difficili del divorzio, quando i suoi figli avevano solo 5 e 7 anni. «Mi sono trovata sola a crescere i miei bambini e ho dovuto imparare a fare la mamma da zero, non avendo avuto una figura materna di riferimento», ha spiegato.

La perdita della madre, avvenuta quando D'Urso aveva appena 11 anni, ha segnato profondamente la sua vita: «Mia madre era sempre a letto malata, e noi bambini non sapevamo cosa avesse. Era un linfoma di Hodgkin, una malattia che oggi si può curare».

«Mi sono detta che dovevo essere una roccia»

Nonostante le difficoltà, come riferisce anche «Vanity Fair Italia», ha sempre cercato di proteggere i suoi figli dai conflitti con l'ex marito.

«Non ho mai parlato male del loro padre davanti a loro. È stato un periodo di grande dolore e depressione per me, ma ho sempre cercato di essere forte per i miei figli – ha detto –. Spesso mi chiudevo in bagno a piangere, ma loro non l'hanno mai saputo».

Con il tempo, la donna ha trovato la forza di reagire: «Mi sono detta che dovevo essere una roccia per i miei figli. Ho dovuto lavorare duramente per mantenere la famiglia, anche se questo significava passare meno tempo con loro».

«Capisco che per i figli è difficile, ma ho sempre messo la loro felicità al primo posto», ha spiegato.

Oggi, è orgogliosa dei suoi figli, che sono cresciuti come persone generose e rispettose. Gianmarco è un medico specializzato in trapianti di fegato, mentre Emanuele è un produttore cinematografico.

Tuttavia, D'Urso esprime un desiderio non ancora realizzato: «Una madre invecchia e può sentirsi sola. Aspetto spesso una telefonata che non arriva, perché i miei figli sono molto impegnati. Una madre diventa fragile e spera in quel contatto che a volte manca».

I più letti

Mauro Corona sulla querela di De Laurentiis: «Non capisco un potente che se la prende con un poveraccio come me»
Quando riceveranno il telefonino i figli di William e Kate? Ecco la risposta del principe
Cereda rompe il silenzio: «Con Duca ci sentiamo meno, forse vediamo il futuro in modo diverso»
Il lato fragile di Barbara D'Urso: «Aspetto una chiamata che non arriva»
Ecco perché la cassa malati calcola il vostro BMI

Di più su Barbara D'Urso

Televisione. Nessun invito a Barbara D'Urso a Belve? Francesca Fagnani: «No, ed ecco il motivo»

TelevisioneNessun invito a Barbara D'Urso a Belve? Francesca Fagnani: «No, ed ecco il motivo»

Cast d'eccezione. Barbara D'Urso, Fabio Fognini e Marcella Bella a «Ballando con Stelle». Ecco gli abbinamenti

Cast d'eccezioneBarbara D'Urso, Fabio Fognini e Marcella Bella a «Ballando con Stelle». Ecco gli abbinamenti

Ecco perché. Barbara D'Urso: «Dentro di me c'è un fuoco e una rabbia che è difficile da gestire»

Ecco perchéBarbara D'Urso: «Dentro di me c'è un fuoco e una rabbia che è difficile da gestire»

A «Ballando con le stelle». Barbara D'Urso fra polemiche e sparate: «Ma io sono figa sopra ogni cosa»

A «Ballando con le stelle»Barbara D'Urso fra polemiche e sparate: «Ma io sono figa sopra ogni cosa»

Altre notizie

TV. Bill Nighy nel cast della serie di Harry Potter: ecco chi sarà

TVBill Nighy nel cast della serie di Harry Potter: ecco chi sarà

Da sogno a incubo. Eva Grimaldi svela di un intervento estetico finito male: «Un anno senza seno»

Da sogno a incuboEva Grimaldi svela di un intervento estetico finito male: «Un anno senza seno»

Governors Awards 2025. Tom Cruise premiato con l'Oscar onorario: «Il cinema è la mia vita»

Governors Awards 2025Tom Cruise premiato con l'Oscar onorario: «Il cinema è la mia vita»