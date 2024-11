Quasi mezzo milione di spettatori: Art Garfunkel (a sinistra) e Paul Simon durante il loro leggendario concerto gratuito al Central Park di New York il 19 settembre 1981. Keystone/AP Photo/Nancy Kaye

Paul Simon e Art Garfunkel, noti per successi come «The Sound of Silence», si sono ritrovati dopo anni. I due musicisti, che un tempo erano diventati famosi in tutto il mondo come duo, si sono finalmente riconciliati.

dpa dpa

Hai fretta? blue News riassume per te I due musicisti statunitensi Paul Simon e Art Garfunkel, entrambi 83enne e da tempo lontani, si sono riconciliati.

«Ho pranzato con Paul qualche settimana fa», ha dichiarato Garfunkel al British Times.

I due, che hanno fatto la storia della musica con successi come «The Sound of Silence», «Mrs Robinson» e «Bridge over Troubled Water», hanno deciso di riavvicinarsi.

Entrambi i musicisti, nati a poche settimane di distanza l'uno dall'altro nel Queens (New York), hanno preso strade diverse dopo la loro separazione professionale. Mostra di più

Paul Simon e Art Garfunkel, i leggendari musicisti che hanno raggiunto la fama mondiale come duo negli anni '60 e '70, si sono ritrovati dopo un lungo periodo di lontananza.

Garfunkel ha raccontato al quotidiano britannico «The Times» di aver recentemente pranzato con Simon. Era la prima volta che si incontravano da molti anni.

Il cantante ha così ricordato l'incontro: «Ho guardato Paul e gli ho chiesto: "Che cosa è successo? Perché non ci siamo visti per così tanto tempo?"».

Un incontro emozionante

Paul ha spiegato di essere stato ferito da precedenti dichiarazioni rilasciate dall'ex partner in un'intervista.

«Ho pianto quando mi ha detto quanto lo aveva ferito. Ripensandoci, probabilmente volevo liberarmi dell'immagine del bravo ragazzo di Simon & Garfunkel. Ma sapete una cosa? Sono stato un idiota», ha detto Art.

L'artista ha espresso la speranza che il ritrovato amico possa portare con sé la sua chitarra. Per lui era importante sistemare le cose prima che fosse troppo tardi.

«Ho avuto la sensazione che tra noi due fosse di nuovo meraviglioso. Quando ci penso, mi viene da piangere. Riesco ancora a sentire il suo abbraccio».

Dagli storici successi musicali a nuovi progetti

Entrambi i musicisti, nati a poche settimane di distanza l'uno dall'altro nel quartiere newyorkese del Queens, hanno preso strade diverse dopo la loro rottura. Garfunkel ha recentemente pubblicato un album con il figlio Art Garfunkel Jr. di 33 anni.

Nonostante la lunga separazione, il legame musicale tra Simon e Garfunkel rimane una parte significativa della loro storia. «The Sound of Silence», «The Boxer», «Bridge over Troubled Water» e «Mrs. Robinson» sono solo alcune delle canzoni che hanno reso leggendari i due artisti.

dpa