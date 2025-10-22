È uscito il libro di Virginia Giuffre: ecco alcuni dettagli scioccanti sul principe Andrea

Il principe Andrea è ancora una volta al centro dello scandalo sessuale di Jeffrey Epstein (foto d'archivio). KEYSTONE

Il mémoire di Virginia Giuffre, una delle vittime di Jeffrey Epstein, rivela dettagli scioccanti sulle accuse al principe Andrea legate allo scandalo sessuale del defunto imprenditore americano. A quali conseguenze potrebbe andare incontro l'ex duca di York?

DPA

La pressione sul principe Andrea è aumentata ulteriormente in vista della pubblicazione della biografia della vittima di Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre. Il libro, intitolato «Nobody's Girl», è in vendita dal 21 ottobre nel Regno Unito.

Alcuni dettagli tra le pagine daranno probabilmente ulteriore peso alle richieste di ulteriori conseguenze per il fratello di re Carlo III.

Già spogliato di tutti i titoli, si chiede che gli venga tolto anche quello principesco e che gli venga vietato di uscire dalla sua lussuosa tenuta vicino al castello di Windsor.

La statunitense ha accusato il reale di aver abusato sessualmente di lei in diverse occasioni, anche quando era ancora minorenne. Andrea nega con forza le accuse.

La polizia di Londra indaga sulle accuse

Una causa civile negli Stati Uniti si è conclusa nel febbraio 2022 con un presunto accordo milionario. All'epoca Andrea aveva perso i gradi militari, il ruolo di membro attivo della famiglia reale e il titolo di Altezza Reale.

Più di recente, come detto, ha dovuto rinunciare anche al titolo di duca di York e ad altre onorificenze, probabilmente su pressione del monarca e del principe William.

A seguito della pubblicazione del mémoire, potrebbero venire alla luce ulteriori dettagli spiacevoli. Il «Mail on Sunday» e altri media britannici hanno riferito, ad esempio che il principe avrebbe dato istruzioni a una delle sue guardie del corpo della polizia di scovare informazioni sulla Giuffre per screditarla.

La polizia metropolitana di Londra ha confermato, in risposta a una richiesta della Deutschen Presse-Agentur, che stava indagando sulle accuse.

Paura di morire come «schiava del sesso»

Giuffre, considerata la vittima più importante del multimilionario e pedofilo statunitense, si è tolta la vita nell'aprile di quest'anno. Le sue memorie sono state pubblicate postume.

L'uomo d'affari statunitense, che frequentava i circoli più alti, gestiva un giro di abusi che ha vittimizzato decine di giovani donne e ragazze. Andrea era molto amico di Epstein e della sua assistente Ghislaine Maxwell, condannata a 20 anni di carcere negli Stati Uniti per il suo ruolo nello scandalo.

Nel libro la donna descrive come sia stata reclutata da Maxwell nel resort di lusso di Mar-a-Lago, di proprietà di Donald Trump, per essere addestrata come massaggiatrice.

Gli abusi sarebbero però iniziati quando ha incontrato il multimilionario, che in seguito la costrinse regolarmente a prostituirsi con altri uomini, tra cui il principe britannico.

I dettagli sono scioccanti. Giuffre scrive di essere stata regolarmente «usata e umiliata» e di aver avuto paura di morire come «schiava del sesso».

È stata costretta a fare sesso con Andrea tre volte, quando aveva 17 anni a Londra, un'altra volta nella tenuta di Epstein a New York e sulla sua isola caraibica privata durante un'orgia con l'imprenditore e altre otto ragazze che parlavano poco o niente l'inglese.

L'intervista finisce in un disastro di pubbliche relazioni

Andrea ha sempre negato tutte le accuse. Pochi mesi dopo che Epstein è stato trovato morto nella cella di una prigione di New York nel 2019, il principe è stato convinto a rilasciare un'intervista alla BBC.

Ma quella che doveva essere una rivalsa si è trasformato in un disastro di pubbliche relazioni. L'ex duca di York non ha mostrato alcuna compassione per le vittime di Epstein. Non si è nemmeno pentito di essergli stato amico.

Di fronte alle accuse di Giuffre, ha negato di averla mai incontrata. Anche se esiste una foto che mostra i due a braccetto, con la mano di Andrea appoggiata sul fianco di lei. Nella foto si vede anche Maxwell. Secondo Giuffre, Epstein ha scattato la foto.

Nell'intervista Andrea ha anche inventato alibi grossolani, come la visita a una catena di pizzerie, che ricorda così bene perché non è normalmente al suo livello. Ha poi affermato di non riuscire a sudare perché aveva sofferto di un eccesso di adrenalina durante la guerra delle Falkland.

Giuffre si era infatti ricordata di quanto sudasse. L'intervista ha segnato la fine del suo ruolo ufficiale di rappresentante della monarchia. Andrea ha dovuto dimettersi dalle sue funzioni. In seguito l'allora regina Elisabetta II lo ha privato degli onori militari.

Andrea sarà privato del suo titolo principesco?

La defunta regnante ha comunque trovato difficile disconoscere il suo presunto figlio prediletto. Ha destato scalpore il fatto che abbia comunque scelto lui per accompagnarla all'Abbazia di Westminster per le esequie del marito, il principe Filippo, ritardate a causa della pandemia.

Questo è stato interpretato come un segnale che la monarca continuasse a stare dalla parte del suo terzogenito.

Nonostante le recenti umiliazioni, Andrea continua a godere di notevoli privilegi come membro della famiglia reale. Vive a Royal Lodge, vicino al Castello di Windsor, una tenuta con 30 stanze.

Il palazzo è stato la residenza della Regina Madre, la madre di Elisabetta, morta nel 2002 all'età di 101 anni. L'ex duca di York, che condivide la proprietà con l'ex moglie Sarah Ferguson, ha vissuto lì per ben 20 anni. Carlo starebbe cercando di liberarsene da tempo, ma Andrea ha un contratto di locazione a lungo termine.

Il fratello di Giuffre ha chiesto che quest'ultimo venga privato anche del suo titolo principesco. Questa richiesta è stata sostenuta da diversi parlamentari della Camera dei Comuni. Ma sarebbe necessaria una risoluzione parlamentare per revocare il titolo di Andrea, che detiene dalla nascita.