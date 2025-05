Anche Alain Delon ha parlato con Jean-François Pomares, capo cameriere del Carlton di Cannes. IMAGO/Starface

Da quasi 40 anni «gestisce l'imprevedibile»: Jean-François Pomares è entrato al Carlton di Cannes nel 1987 e tra pochi mesi lascerà il suo posto di capo cameriere, dopo una carriera passata a soddisfare le richieste di celebrità e ospiti comuni, con la regola d'oro di non dire mai di no.

AFP Gregoire Galley

Nel suo lavoro, il «no» è «impossibile» perché «si chiude la discussione», ha spiegato all'AFP.

Ha iniziato a lavorare per il palazzo a soli 15 anni e ha visto passare le più grandi star internazionali, da Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger a Tony Curtis, Denis Hopper, Michael Jackson e, più recentemente, Robert de Niro.

«Siamo qui per fare tutto il possibile» per il cliente, aggiunge il sorridente 61enne in giacca bianca e papillon nero, che si assicura che il servizio al ristorante Riviera si svolga senza intoppi ogni sera.

Quella notte con Alain Delon...

«La notte è il mio elemento, è il luogo in cui fiorisco», dice il maître, che finisce di lavorare verso le 3 o le 4 del mattino. È anche il momento degli incontri che hanno costellato la sua carriera, come la sera d'inverno in cui Alain Delon lo ha avvicinato.

«Mi chiese di aprirgli il grande salone, dove si tenevano le cene del festival del cinema», racconta Jean-François Pomares. «Poi per un quarto d'ora, cominciò a spiegarmi che al tal tavolo c'era il tal dei tali, ecc.».

«Credo che quella sera avesse bisogno di riscoprire il suo passato», ricorda l'uomo che confessa di non essere «mai andato a vedere un film» durante il festival, l'evento che inaugura la stagione estiva del palazzo.

E su Sharon Stone...

In un'altra occasione, fu con l'attrice americana Sharon Stone, che era venuta a cena, che ebbe modo di chiacchierare.

«Era al tavolo 24, me lo ricordo ancora. All'epoca non era affatto conosciuta», ricorda. «Tornò forse due o tre anni dopo. A quel punto era davvero una star mondiale (...) e mi fece piacere che mi abbia riconosciuto».

Anticipare le mosse ed essere pronti per gli imprevisti

Quando inizia il suo turno, Pomares si mette in contatto con il team del mattino: «Il 70% del nostro lavoro consiste nel trasmettere informazioni. Se sappiamo cosa prenderà la persona, dove vuole sedersi, a che ora arriverà, se sarà in ritardo o meno, possiamo anticipare molte cose», sottolinea.

Anche se «il mio ruolo è sempre quello di prepararmi agli imprevisti», continua il maître. «Ma mi piace, è l'adrenalina che mi fa andare avanti!».

Organizzare una proposta di matrimonio in pochi minuti

Come quando un ospite gli ha chiesto inaspettatamente di organizzare una proposta di matrimonio sul pontile della spiaggia.

«Abbiamo dovuto trovare un mazzo di fiori e mettere qualcosa alla fine del pontile. Non sono un grande decoratore e nemmeno un grande tuttofare, e poi bisognava pensare in fretta (...) perché dopo si sarebbe fatto buio», ricorda l'uomo che poi è stato invitato al matrimonio, sempre al Carlton.

Sorriso e sintonia, con tutti, indistintamente

«Ci sono anche molti tipi strani che vengono perché c'è il festival, magari per trovare un ruolo», sottolinea, aggiungendo che nella sua professione il sorriso è «un linguaggio internazionale che apre le porte».

«La nostra forza è adattarci a tutti, essere in sintonia con tutte le persone che incontriamo, che siano celebrità o meno», aggiunge il maître, che racconta di aver avuto a che fare molto raramente con persone spregevoli.

Un giorno ha accolto una coppia di 70enni che gli è sembrata «per niente a suo agio, per niente nel suo mondo».

Finché la signora gli ha confessato: «Sa, io e mio marito lavoravamo all'ospedale Timone di Marsiglia. Lui era addetto alle pulizie, mentre io lavoravo alla mensa. Sono stati i nostri figli a regalarci questo».

«Ho fatto di tutto perché se ne andassero con un ricordo eccezionale» della loro serata, tanto che, una settimana dopo, la figlia mi ha chiamato per ringraziarmi».