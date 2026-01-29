  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco cos'è successo Il marito di Mara Venier ha rischiato di morire per un farmaco dimagrante

ai-scrape

29.1.2026 - 09:19

La conduttrice italiana Mara Venier e il marito, noto produttore, Nicola Carraro (foto d'archivio).
La conduttrice italiana Mara Venier e il marito, noto produttore, Nicola Carraro (foto d'archivio).
imago/Matteo Gribaudi

Nicola Carraro, produttore e marito di Mara Venier, ha condiviso la sua difficile esperienza con un farmaco dimagrante che gli ha quasi compromesso la vita.

Alessia Moneghini

29.01.2026, 09:19

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Nicola Carraro ha condiviso sulle pagine di «Chi» un drammatico episodio per la sua salute.
  • Un farmaco dimagrante ha causato al marito di Mara Venier una pancreatite acuta che lo ha costretto a un'operazione chirurgica.
  • Il produttore ha descritto il ricovero come un «vero calvario».
Mostra di più

Nicola Carraro, noto produttore e marito di Mara Venier, ha di recente condiviso un episodio drammatico della sua vita sulle pagine del settimanale «Chi».

Come cita «Adnkronos», Carraro ha rivelato di aver affrontato una grave crisi di salute a causa di un farmaco dimagrante che gli ha provocato una pancreatite acuta, costringendolo a un intervento chirurgico presso l'ospedale San Raffaele di Milano.

«È stato un anno di vero calvario», ha dichiarato il marito della conduttrice, che compie 84 anni il primo febbraio, descrivendo le tre settimane di ricovero e il continuo supporto della moglie, che si spostava frequentemente da Roma per stargli vicino.

Un periodo difficile per la salute di Carraro

Questo difficile periodo è stato ulteriormente discusso durante una puntata del programma «La volta buona» su Rai1, dove il Professor Giorgio Calabrese ha evidenziato i pericoli dell'uso di farmaci senza supervisione medica, sottolineando l'importanza di una valutazione clinica.

L'ultimo anno è stato particolarmente impegnativo per Carraro, come confermato anche da Venier in diverse occasioni pubbliche. Il produttore ha dovuto affrontare vari problemi di salute che lo hanno portato a trasferirsi a Milano per ricevere cure specialistiche.

In un post sui social, Carraro ha mostrato la sua condizione in carrozzina, spiegando di essere stato colpito da una «combinazione micidiale tra ernia del disco e problemi polmonari», che ha richiesto un lungo periodo di recupero.

L'intervista. Dal matrimonio a 17 anni, Mara Venier racconta i suoi amori

L'intervistaDal matrimonio a 17 anni, Mara Venier racconta i suoi amori

I più letti

La patch di Windows 11 paralizza i PC: come salvarsi?
Follia al 98esimo! Il portiere segna contro il Real e manda il Benfica ai playoff
Per il dramma di Crans-Montana c'è un quarto indagato. Ecco chi è
Bruce Springsteen pubblica una nuova canzone dedicata a Minneapolis
Charlotte Casiraghi pubblica il suo primo libro: «Sono spesso stata ridotta a privilegiata»

Altre notizie

Molto in fretta. La villa di Gene Hackman e Betsy Arakawa venduta un anno dopo la loro tragica morte

Molto in frettaLa villa di Gene Hackman e Betsy Arakawa venduta un anno dopo la loro tragica morte

«Il paradiso delle signore». L'attore Alessandro Tersigni racconta la nascita prematura della figlia: «Ho avuto paura di perderla»

«Il paradiso delle signore»L'attore Alessandro Tersigni racconta la nascita prematura della figlia: «Ho avuto paura di perderla»

Musica. Harry Styles criticato dai fan per i prezzi dei biglietti del tour «Together, Together»

MusicaHarry Styles criticato dai fan per i prezzi dei biglietti del tour «Together, Together»