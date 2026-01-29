Nicola Carraro, noto produttore e marito di Mara Venier, ha di recente condiviso un episodio drammatico della sua vita sulle pagine del settimanale «Chi».
Come cita «Adnkronos», Carraro ha rivelato di aver affrontato una grave crisi di salute a causa di un farmaco dimagrante che gli ha provocato una pancreatite acuta, costringendolo a un intervento chirurgico presso l'ospedale San Raffaele di Milano.
«È stato un anno di vero calvario», ha dichiarato il marito della conduttrice, che compie 84 anni il primo febbraio, descrivendo le tre settimane di ricovero e il continuo supporto della moglie, che si spostava frequentemente da Roma per stargli vicino.
Questo difficile periodo è stato ulteriormente discusso durante una puntata del programma «La volta buona» su Rai1, dove il Professor Giorgio Calabrese ha evidenziato i pericoli dell'uso di farmaci senza supervisione medica, sottolineando l'importanza di una valutazione clinica.
L'ultimo anno è stato particolarmente impegnativo per Carraro, come confermato anche da Venier in diverse occasioni pubbliche. Il produttore ha dovuto affrontare vari problemi di salute che lo hanno portato a trasferirsi a Milano per ricevere cure specialistiche.
In un post sui social, Carraro ha mostrato la sua condizione in carrozzina, spiegando di essere stato colpito da una «combinazione micidiale tra ernia del disco e problemi polmonari», che ha richiesto un lungo periodo di recupero.