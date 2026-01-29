La conduttrice italiana Mara Venier e il marito, noto produttore, Nicola Carraro (foto d'archivio). imago/Matteo Gribaudi

Nicola Carraro, produttore e marito di Mara Venier, ha condiviso la sua difficile esperienza con un farmaco dimagrante che gli ha quasi compromesso la vita.

Hai fretta? blue News riassume per te Nicola Carraro ha condiviso sulle pagine di «Chi» un drammatico episodio per la sua salute.

Un farmaco dimagrante ha causato al marito di Mara Venier una pancreatite acuta che lo ha costretto a un'operazione chirurgica.

Il produttore ha descritto il ricovero come un «vero calvario». Mostra di più

Nicola Carraro, noto produttore e marito di Mara Venier, ha di recente condiviso un episodio drammatico della sua vita sulle pagine del settimanale «Chi».

Come cita «Adnkronos», Carraro ha rivelato di aver affrontato una grave crisi di salute a causa di un farmaco dimagrante che gli ha provocato una pancreatite acuta, costringendolo a un intervento chirurgico presso l'ospedale San Raffaele di Milano.

«È stato un anno di vero calvario», ha dichiarato il marito della conduttrice, che compie 84 anni il primo febbraio, descrivendo le tre settimane di ricovero e il continuo supporto della moglie, che si spostava frequentemente da Roma per stargli vicino.

Un periodo difficile per la salute di Carraro

Questo difficile periodo è stato ulteriormente discusso durante una puntata del programma «La volta buona» su Rai1, dove il Professor Giorgio Calabrese ha evidenziato i pericoli dell'uso di farmaci senza supervisione medica, sottolineando l'importanza di una valutazione clinica.

L'ultimo anno è stato particolarmente impegnativo per Carraro, come confermato anche da Venier in diverse occasioni pubbliche. Il produttore ha dovuto affrontare vari problemi di salute che lo hanno portato a trasferirsi a Milano per ricevere cure specialistiche.

In un post sui social, Carraro ha mostrato la sua condizione in carrozzina, spiegando di essere stato colpito da una «combinazione micidiale tra ernia del disco e problemi polmonari», che ha richiesto un lungo periodo di recupero.