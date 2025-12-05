Matthew Perry

Il potente sedativo ha causato la morte per overdose dell'attore il 28 ottobre 2023.

Covermedia Covermedia

Il dottor Salvador Plasencia, noto anche come Dr. P, è stato condannato a due anni e mezzo di prigione per aver fornito illegalmente ketamina a Matthew Perry, l'attore famoso per il suo ruolo in «Friends», che è morto per overdose il 28 ottobre 2023.

Plasencia, che gestiva una clinica di pronto soccorso fuori Los Angeles, ha ammesso quattro capi di accusa per distribuzione illegale del farmaco anestetico, risalenti al 23 luglio.

La sentenza, pronunciata dal giudice federale degli Stati Uniti Sherilyn Peace Garnett in una corte di Los Angeles, segna un passo importante nelle indagini sulla morte dell'attore.

Plasencia è il primo di cinque accusati a essere condannato in relazione all'overdose di Perry, ma non è stato accusato di aver venduto direttamente la dose fatale, come sostenuto dagli investigatori.

«Lei e gli altri avete contribuito alla fine di Mr. Perry»

Il giudice Garnett ha criticato severamente l'atteggiamento di Plasencia: «Lei e gli altri avete contribuito alla fine di Mr. Perry continuando a nutrire la sua dipendenza dalla ketamina», ha dichiarato, aggiungendo che l'imputato ha sfruttato la dipendenza dell'attore per ottenere profitto personale.

Dopo la sentenza, Plasencia è stato scortato fuori dalla sala del tribunale in manette, mentre sua madre, presente in aula, piangeva sconvolta.

Prima della sentenza, la madre di Perry, Suzanne, e le sue due sorellastre hanno letto commoventi dichiarazioni. Madeleine Morrison, sorella dell'attore, ha espresso il dolore per la perdita: «Il mondo piange mio fratello. Era l'amico di tutti. La sua morte ha stravolto la mia vita. La sua assenza è ovunque».

Anche la madre ha voluto rilasciare una dichiarazione toccante: «Pensavo che non potesse morire».