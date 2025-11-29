Il mistero del look immacolato della principessa Charlène di Monaco, cosa c'è dietro?

Charlène de Monaco ha fatto scalpore anche di recente in occasione del Ballon d'Or, indossando un elegante abito bianco con schiena nuda di Elie Saab. Imago

È una cosa che non è passata di certo inosservata: Charlène di Monaco sta facendo sempre più apparizioni con un look total white. E poiché nulla è lasciato al caso nel guardaroba dei reali, abbiamo deciso di dare un'occhiata più da vicino.

Marjorie Kublun Marjorie Kublun

Hai fretta? blue News riassume per te Charlène di Monaco ha indossato una lunga serie di abiti bianchi nel 2025.

Ha fatto scalpore al Ballon d'Or, ad esempio, indossando un elegante abito bianco con schiena nuda di Elie Saab.

E non è un caso che indossi il bianco in occasione di eventi di portata nazionale, come le celebrazioni del 19 novembre. Mostra di più

Elegante in un bianco immacolato, stile a cui è particolarmente affezionata, la principessa Charlène di Monaco ha lasciato ancora una volta il segno il 19 novembre, giornata di festa nazionale a Monaco.

In occasione della messa celebrata nella cattedrale di Notre-Dame-Immaculée, è apparsa insieme alla famiglia reale in un look total white firmato Armani, casa di moda rinomata per la sua estetica raffinata e senza tempo.

L'outfit era composto da pantaloni a zampa, un blazer lungo sciancrato con spalle strutturate e una camicetta con collo alla lavandiera, abbinata a un cappellino e scarpe décolleté a punta.

Per i giorni festivi di Monaco, Charlène ha indossato un tailleur pantalone bianco. IMAGO/KCS Presse

Lo stesso giorno, in un'altra occasione, la moglie del principe Alberto II ha optato per uno scintillante maxi abito bianco sporco, impreziosito dalla tiara di diamanti a forma di undici perle che indossava il giorno del suo matrimonio.

Di recente ha fatto scalpore anche durante il Ballon d'Or, indossando un elegante abito bianco a mezzaluna di Elie Saab, che ha incantato i fotografi e ha rappresentato un momento di moda memorabile.

Alla messa del Papa in bianco contro il protocollo

Tra le sue apparizioni più chiacchierate c'è quella con l'abito immacolato che ha indossato per la messa inaugurale di Papa Leone XIV: un abito bianco con un velo di pizzo pregiato.

Una scelta tutt'altro che insignificante, visto che il protocollo prevede che le donne indossino un abito nero a maniche lunghe e una mantiglia durante le udienze papali.

Tuttavia, Charlène non ha infranto alcuna regola: in quanto principessa cattolica, gode del «privilegio del bianco», che le consente di indossare questo colore, simbolo di pace e di appartenenza alla tradizione cattolica.

Charlène di Monaco gode del «privilegio del bianco», ed è per questo che non ha indossato il nero alla Messa inaugurale di Papa Leone XIV a maggio. IMAGO/ZUMA Press Wire

Il bianco ha anche una dimensione patriottica: è uno dei due colori della bandiera monegasca.

Per questo motivo la principessa lo predilige spesso, insieme al rosso, in occasione di eventi dal forte sapore nazionale, come le celebrazioni per la festa nazionale del 19 novembre.

Bianco colore dominante per la primavera-estate 2026

Le case di moda concordano su una cosa per la primavera-estate 2026: il bianco sarà il colore dominante.

Da Ralph Lauren ad Adam Lippes, molti stilisti hanno presentato silhouette immacolate, talvolta con tocchi di nero. Questo ritorno massiccio ai colori tenui non è insignificante: potrebbe segnare l'inizio di un'era più ponderata nella moda, libera dagli effetti vistosi che hanno dominato negli ultimi anni.

È un impulso quasi culturale: less is more. I toni neutri stanno guadagnando terreno, la ricerca della «tranquillità emotiva» sta prendendo piede e l'attenzione si sta spostando sull'essenziale: vestibilità, qualità dei materiali, durata e atemporalità.

In quest'ottica, la preferenza di Charlène per il bianco è perfetta: una scelta sobria e controllata che rafforza l'immagine di serenità e di calma elegante che lei proietta e che risuona pienamente con le aspirazioni estetiche del momento.