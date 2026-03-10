Il mondo del cinema piange la scomparsa di Jennifer Runyon, star di «Ghostbusters»

Jennifer Runyon con l'attore Charlie Schlatter. imago/United Archives

L'attrice americana si è spenta a soli 65 anni dopo una lunga malattia. Era nota al grande pubblico per la sua partecipazione al film cult degli anni Ottanta e alla serie «Baby Sitter».

Lutto nel mondo dello spettacolo statunitense per la scomparsa di un volto noto degli anni Ottanta. Venerdì 6 marzo si è spenta, all'età di 65 anni, Jennifer Runyon.

L'attrice, nota in particolare per il suo ruolo in «Ghostbusters», combatteva da tempo contro un tumore.

La notizia, come riporta - tra gli altri - «SkyTG24», è stata confermata dall'amica e collega Erin Murphy e la famiglia ha poi affidato ai social un messaggio carico di dolore: «Venerdì sera la nostra amata Jennifer è mancata. È stato un viaggio lungo e arduo che si è concluso con lei circondata dalla sua famiglia».

Il messaggio si chiude con un ultimo saluto: «Riposa in pace, nostra Jenn».

Il ruolo indimenticabile in Ghostbusters

Il nome di Jennifer Runyon resta legato indissolubilmente al cinema di culto. La sua apparizione in Ghostbusters del 1984 è rimasta nella memoria collettiva. L'attrice interpretava la studentessa sottoposta all'esperimento di psicocinesi.

La scena, condivisa con Bill Murray, è considerata uno dei momenti più iconici del film. Quella breve sequenza ha garantito alla Runyon una popolarità duratura.

La chimica tra i due attori ha reso il passaggio comico e tenero allo stesso tempo. Molti spettatori la identificano ancora oggi come «la ragazza di Ghostbusters».

I successi televisivi

La carriera dell'artista era iniziata a Chicago nel 1980. Il debutto avvenne con pellicole horror e commedie leggere. La vera fama arrivò però grazie al piccolo schermo: ottenne il ruolo di Gwendolyn Pierce nella sitcom «Baby Sitter», dove recitò al fianco di Scott Baio conquistando il pubblico americano.

Il suo curriculum include partecipazioni a serie molto amate come «La signora in giallo» e, nel 1988, prese parte anche alla reunion del cast de «La famiglia Brady». In quell'occasione sostituì l'attrice originale nel ruolo di Cindy Brady.

Si era allontanata dalle scene nel 2014

L'attrice aveva deciso di allontanarsi dalle scene nel 2014 e di dedicarsi all'insegnamento e alla famiglia. Era sposata dal 1991 con l'allenatore di basket Todd Corman, con il quale ha avuto due figli: Wyatt e Bayley.

Proprio la figlia ha voluto omaggiare la madre con parole toccanti, pubblicate sui social insieme a una foto di quando era piccola ed era abbracciata alla madre: «Tutto ciò che ho di meglio viene da te».

I fan hanno inondato il web di messaggi di cordoglio per ricordare l'interprete.