Stefano Sollima

Il regista di «Gomorra» e «Suburra» firma una miniserie in quattro episodi, in arrivo il 22 ottobre, che ricostruisce con intensità il serial killer noto come «Mostro di Firenze».

Covermedia Covermedia

Stefano Sollima torna dietro la macchina da presa e, questa volta, punta dritto al cuore di uno dei misteri criminali più inquietanti della storia italiana.

Con «Il Mostro», il celebre regista – già autore di opere come «Gomorra», «Romanzo criminale» e «Sicario – Il giorno del soldato» – racconta la lunga scia di terrore seminata, tra il 1968 e il 1985, da un assassino sconosciuto responsabile di otto duplici omicidi commessi sulle colline intorno a Firenze.

Chi è davvero il mostro?

Dal 22 ottobre, in occasione del decimo anniversario dell'arrivo di Netflix in Italia, sarà disponibile sulla piattaforma una miniserie in quattro episodi, creata dallo stesso Sollima insieme a Leonardo Fasoli.

Un evento atteso, che si basa su fatti reali, atti giudiziari e indagini tuttora irrisolte.

«Il Mostro» racconta non solo cosa è successo, ma come si è vissuto, come si è respirata la paura» – ha dichiarato Sollima, descrivendo l'approccio narrativo della serie, che si concentra su sospetti infiniti, paranoia collettiva e il tormento psicologico di chi ha vissuto quegli anni.

Un racconto che si snoda tra piste false, verità mai emerse e una tensione crescente, spingendo lo spettatore a chiedersi: chi è davvero il mostro?

Un cast assai giovane

Il cast, composto da giovani attori come Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone, Giacomo Fadda, Antonio Tintis e Giordano Mannu, dà volto e voce a investigatori, presunti colpevoli e vittime, restituendo realismo e densità emotiva.

«Il Mostro» si preannuncia come un nuovo punto di riferimento nel genere true crime italiano.

Una serie che fonde rigore storico e forza drammatica, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva, inquietante e profondamente umana.