Ombre sul passato del nonno della regina consorte Camilla. IMAGO/Shutterstock

Il nonno di Camilla avrebbe abusato pesantemente della nonna, anche durante la gravidanza: è quanto emerge dai documenti dell'Archivio Nazionale Britannico. È per questo che Camilla si oppone con tanta veemenza alla violenza domestica?

Hai fretta? blue News riassume per te I documenti dell'Archivio Nazionale Britannico rivelano che il nonno di Camilla, Philip Morton Shand, era violento nei confronti della moglie.

Durante la gravidanza, Shand picchiò la nonna di Camilla fino a farle perdere i sensi.

Camilla è impegnata da molti anni nella lotta contro la violenza domestica. Forse perché è entrata in contatto con questo trauma in tenera età? Mostra di più

Da circa dieci anni la regina Camilla si batte contro la violenza domestica.

Uno dei motivi per cui la 76enne è così impegnata a parlare di questo tabù potrebbe essere la sua oscura storia familiare, come riportano ora i media inglesi come il «The Mirror».

Il nonno Philip Morton Shand (1888-1960) sarebbe stato violento nei confronti della moglie, come rivelano i documenti dell'Archivio Nazionale Britannico.

Particolarmente triste è il fatto che Shand avrebbe picchiato la moglie Edith nel 1916, quando era incinta di quattro mesi del padre di Camilla, Bruce (1917-2006). Si dice che l'abbia picchiata così forte da farle perdere i sensi, scrive il Mail on Sunday.

I documenti dell'Archivio Nazionale dicono: «Il suddetto Philip Morton Shand ha violentemente aggredito la moglie tirandola giù dal letto per le braccia e trascinandola con la camicia da notte in una stanza libera. Lì l'ha ferita al seno e alle ginocchia e l'ha colpita alla testa, dopodiché è svenuta».

La nonna di Camilla divorziò dal marito

L'oscura storia della famiglia è venuta alla luce perché la nonna di Camilla, Edith, ha chiesto il divorzio dal marito scrittore nel 1919 ed è stata ascoltata da un tribunale.

Il processo non riguardava gli atti di violenza di Phillip Morton Shand, ma la loro relazione. All'epoca, Edith Shand viveva sotto lo stesso tetto con il professionista di golf Herbert Charles Tippet dopo la loro separazione. All'epoca era ancora quello lo scandalo, non l'estrema violenza del marito.

Morton Shand dovette poi prestare il servizio militare e si sposò altre tre volte dopo Edith, prima di morire a Lione, in Francia, nel 1960.

Il Mirror ha chiesto a Buckingham Palace una dichiarazione in merito. Il Palazzo non ha ancora risposto alla richiesta.