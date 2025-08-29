Il nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico

Michelle Hunziker sta trascorrendo una vacanza rilassante con la famiglia sulle Dolomiti. Ma la pace e la tranquillità vengono improvvisamente interrotte da un elicottero. A bordo? Il nuovo compagno della conduttrice italo-svizzera, il ricco imprenditore Nino Tronchetti Provera.
Quest'ultimo, noto per essere l'erede del produttore di pneumatici Pirelli, non arriva a mani vuote. Infatti ha portato con sé un regalo proveniente da una boutique di un hotel di lusso della Costiera Amalfitana.
Il regalo contiene un pezzo di ceramica che aveva catturato l'attenzione di Michelle durante una precedente vacanza nel Mediterraneo, ma che non aveva acquistato.
Questo gesto affettuoso viene ricompensato dalla conduttrice con un caloroso abbraccio e un bacio, come riporta «Bild.de».
Un soggiorno in un hotel di lusso
Dopo l'arrivo, i due si sono diretti verso l'Hotel Fanes, il rifugio preferito di Michelle nella regione. L'hotel offre molto lusso, come ad esempio piscine panoramiche, un'ampia area benessere e suite con sauna privata.
È il luogo ideale per giornate romantiche in montagna, dopo che la coppia aveva già viaggiato su uno yacht nel Mediterraneo.
L'amore sembra andare a gonfie vele tra i due. Dalla loro prima apparizione insieme a Milano a giugno, l'imprenditore, considerato riservato, è stato visto sempre più spesso al fianco di Michelle.
Entrambi condividono l'esperienza di essere genitori di tre figlie, il che rafforza ulteriormente il loro legame.
La showgirl ha condiviso sui social media alcune foto delle sue vacanze, immortalando i momenti felici con Nino. Non si sa molto del passato sentimentale dell'uomo, in particolare del suo divorzio, ma sembrerebbe essere un perfetto gentiluomo.