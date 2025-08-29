  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Vacanze nelle Dolomiti Il nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico

ai-scrape

29.8.2025 - 08:19

La conduttrice Michelle Hunziker si è goduta qualche giorno di relax con la famiglia e il fidanzato sulle Dolomiti (foto d'archivio).
La conduttrice Michelle Hunziker si è goduta qualche giorno di relax con la famiglia e il fidanzato sulle Dolomiti (foto d'archivio).
KEYSTONE

Michelle Hunziker e il suo compagno Nino Tronchetti Provera si godono una vacanza romantica sulle Dolomiti. L'imprenditore sorprende la showgirl con un regalo speciale.

Redazione blue News

29.08.2025, 08:19

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Michelle Hunziker sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza con la sua famiglia e il suo nuovo compagno Nino Tronchetti Provera sulle Dolomiti.
  • L'imprenditore è arrivato in elicottero sorprendendola con un romantico regalo.
  • La coppia si gode il soggiorno in un hotel esclusivo, dopo aver viaggiato insieme su uno yacht nel Mediterraneo.
Mostra di più

Michelle Hunziker sta trascorrendo una vacanza rilassante con la famiglia sulle Dolomiti. Ma la pace e la tranquillità vengono improvvisamente interrotte da un elicottero. A bordo? Il nuovo compagno della conduttrice italo-svizzera, il ricco imprenditore Nino Tronchetti Provera.

Quest'ultimo, noto per essere l'erede del produttore di pneumatici Pirelli, non arriva a mani vuote. Infatti ha portato con sé un regalo proveniente da una boutique di un hotel di lusso della Costiera Amalfitana.

Il regalo contiene un pezzo di ceramica che aveva catturato l'attenzione di Michelle durante una precedente vacanza nel Mediterraneo, ma che non aveva acquistato.

Questo gesto affettuoso viene ricompensato dalla conduttrice con un caloroso abbraccio e un bacio, come riporta «Bild.de».

Un soggiorno in un hotel di lusso

Dopo l'arrivo, i due si sono diretti verso l'Hotel Fanes, il rifugio preferito di Michelle nella regione. L'hotel offre molto lusso, come ad esempio piscine panoramiche, un'ampia area benessere e suite con sauna privata.

È il luogo ideale per giornate romantiche in montagna, dopo che la coppia aveva già viaggiato su uno yacht nel Mediterraneo.

L'amore sembra andare a gonfie vele tra i due. Dalla loro prima apparizione insieme a Milano a giugno, l'imprenditore, considerato riservato, è stato visto sempre più spesso al fianco di Michelle.

Entrambi condividono l'esperienza di essere genitori di tre figlie, il che rafforza ulteriormente il loro legame.

La showgirl ha condiviso sui social media alcune foto delle sue vacanze, immortalando i momenti felici con Nino. Non si sa molto del passato sentimentale dell'uomo, in particolare del suo divorzio, ma sembrerebbe essere un perfetto gentiluomo.

I più letti

Il nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico
Un uomo muore risucchiato dall'elica della sua barca, davanti agli occhi del figlio
In Svizzera gli inquilini avranno una piacevole sorpresa già a settembre?
Il sorteggio di Champions League non dà favori al PSG: ecco tutti i match
Parte in vacanza e lascia l'auto all'OrioCenter: sulla vettura multe e messaggi senza fine

Le ultime su Michelle Hunziker

Vacanze al mare insieme. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti festeggiano il loro ricongiungimento

Vacanze al mare insiemeMichelle Hunziker ed Eros Ramazzotti festeggiano il loro ricongiungimento

«Nei tuoi occhi la mia strada». Per Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti vacanze da sogno in Grecia con la famiglia

«Nei tuoi occhi la mia strada»Per Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti vacanze da sogno in Grecia con la famiglia

Ecco il video. Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera scatenati al concerto di Vasco Rossi

Ecco il videoMichelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera scatenati al concerto di Vasco Rossi

Altre notizie

Immagini inedite e confessioni. Jannik Sinner si racconta nel cortometraggio «Il ritorno»

Immagini inedite e confessioniJannik Sinner si racconta nel cortometraggio «Il ritorno»

Bellezza. Ecco l'esclusivo trattamento per cui Khloé e Kim Kardashian sono volate in Messico

BellezzaEcco l'esclusivo trattamento per cui Khloé e Kim Kardashian sono volate in Messico

Dal palco alla campagna. Nek confessa: «Alla Ferrari preferisco il trattore»

Dal palco alla campagnaNek confessa: «Alla Ferrari preferisco il trattore»