Belen Rodriguez e suo padre Gustavo ospiti del "Maurizio Costanzo Show" nel 2015 imago/Italy Photo Press

Un 65enne è rimasto ustionato in modo grave stamani a Gallarate, in provincia di Varese, in un incendio divampato per cause accidentali all'interno del capannone di un'ex azienda tessile affittato come deposito. La vittima è Gustavo Rodriguez, padre della showgirl Belen.

Hai fretta? blue News riassume per te Un 65enne è rimasto ustionato in modo grave a Gallarate, in provincia di Varese, in un incendio divampato in un capannone di un'ex azienda tessile affittato come deposito.

La vittima è Gustavo Rodriguez, padre della showgirl Belen.

L'uomo, divenuto noto in Italia anche per aver partecipato all'edizione 2022 dell'Isola dei Famosi, avrebbe riportato ustioni di secondo grado al volto e alle braccia. Mostra di più

L'uomo, divenuto noto in Italia anche per aver partecipato all'edizione 2022 dell'Isola dei Famosi, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate, quindi trasferito nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano.

Fonti sanitarie affermano che ha riportato ustioni di secondo grado al volto e alle braccia.

Mentre Belen per il momento non si è fatta viva sui social in merito a quanto successo, la sorella Cecilia ha invece ricondiviso una storia che segnala il rinvio di una sua diretta che avrebbe dovuto aver luogo questa sera.

La storia condivisa da Cecilia Rodriguez, sorella di Belen Instagram

ATS / sam