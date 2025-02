James Van Der Beek, noto per il suo ruolo in «Dawson's Creek», sta combattendo contro un tumore al colon-retto. Con un post su Instagram ha reso omaggio al padre, che si è trasferito da lui per aiutarlo e offrire il suo supporto.

Alessia Moneghini

Hai fretta? blue News riassume per te A novembre James Van Der Beek ha annunciato di stare combattendo contro un cancro al colon-retto.

L'attore ha ringraziato con un toccante post su Instagram il padre, James William Van Der Beek, che si è trasferito nel ranch di famiglia per aiutare il figlio.

«Non è stato solo una salvavita, ma anche la conferma di una costante nella mia vita», ha scritto Van Der Beek. Mostra di più

James Van Der Beek, celebre per il suo ruolo nella serie cult «Dawson's Creek», sta affrontando una diagnosi di cancro al colon-retto. In questo momento difficile, il padre dell'attore, James William Van Der Beek, si è trasferito nel ranch di famiglia per offrire il suo sostegno.

E il figlio, come riporta «Sky TG24», ha espresso la sua gratitudine verso il padre attraverso un toccante messaggio su Instagram, accompagnato da foto che ritraggono il genitore insieme alla famiglia.

«Il modo in cui ti sei presentato quest'anno, quando ero giù di morale e poco presente, senza che te lo chiedessimo, senza aspettarti nemmeno un grazie... Non è stato solo una salvavita, ma anche la conferma di una costante nella mia vita», ha scritto Van Der Beek.

Ha descritto come il padre si sia adattato alla vita nel ranch, aiutando con i pasti, i bambini e persino gli animali domestici.

L'attore ha sottolineato quanto sia stato importante il supporto emotivo del genitore, soprattutto dopo la perdita della madre. E gli ha promesso che non gli chiederanno mai di cambiare i pannolini del piccolo Jeremiah, un gesto di affetto e rispetto.

Anche la moglie «è stata fantastica»

La diagnosi di cancro ha portato l'attore a riflettere profondamente sulla sua vita. Ha deciso di apportare cambiamenti significativi, sperando che tra 30 anni possa guardarsi indietro con gratitudine. Nonostante il suo ottimismo prevalente, ha ammesso di aver avuto momenti di paura.

La moglie di James, Kimberly Van Der Beek, è stata un pilastro fondamentale durante questo periodo. «È stata fantastica. Mi ha davvero insegnato cos'è l'amore incondizionato», ha dichiarato l'attore. Ha riconosciuto che il cancro lo ha costretto a chiedere aiuto, un'esperienza che gli ha mostrato quanto siano presenti le persone nella sua vita.

Condividendo la sua esperienza, Van Der Beek spera di sensibilizzare l'opinione pubblica sul cancro del colon-retto e sull'importanza degli screening preventivi.

«Per quanto incredibile e catartico sia stato quest'anno, è stato davvero duro. Se posso aiutare a risparmiare a qualcuno la mia esperienza, voglio farlo».

Il/la redattore/trice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.