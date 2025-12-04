Meghan Markle, duchessa di Sussex (foto d'archivio). Immagine d'archivio: IMAGO/Bestimage

Thomas Markle, padre della duchessa Meghan, ha dovuto subire un intervento chirurgico d'urgenza ed è attualmente in terapia intensiva. Secondo il figlio, un'altra operazione è imminente. Non ha contatti con la figlia dal 2018.

Secondo la sua famiglia, la sua vita era in grave pericolo: un'altra operazione per rimuovere un coagulo di sangue è imminente.

Markle ha già avuto diversi gravi problemi di salute e da tempo vive in isolamento nelle Filippine. Mostra di più

Thomas Markle (81 anni), padre della duchessa Meghan, è stato ricoverato in terapia intensiva a causa di un'emergenza medica. Secondo il figlio Thomas Jr. è stato portato in un ospedale delle Filippine martedì dopo essersi ammalato gravemente a casa.

L'uomo è stato sottoposto a un'operazione di circa tre ore. Attualmente è ancora in terapia intensiva. Secondo il figlio dovrà subire un'altra operazione per rimuovere un coagulo di sangue.

Thomas Jr. ha dichiarato al quotidiano britannico «Daily Mail» di aver portato il padre in un ospedale locale nelle Filippine, dove i medici hanno stabilito, dopo diversi esami, che «la sua vita era in pericolo».

«Siamo stati portati in ambulanza in un ospedale più grande nel centro della città - ha proseguito Markle Jr. - dove mio padre è stato operato d'urgenza». Ha anche lanciato un appello al pubblico: «Chiedo a tutti in tutto il mondo di essere con lui nei loro pensieri».

Il padre della duchessa Meghan non gode di buona salute. Instagram

Uno stato di salute già precario

Thomas Markle ha più volte lottato con problemi di salute negli ultimi anni. Già prima che sua figlia Meghan sposasse il principe Harry nel 2018, ha subito due attacchi di cuore. A questi è seguito un grave ictus nel 2022, che lo ha reso incapace di parlare per diversi mesi.

La figlia Samantha sospetta che la sua salute sia peggiorata anche a causa della pressione psicologica degli ultimi anni.

«È un uomo forte, ma ne ha passate tante - ha detto - prego che abbia abbastanza forza per superare questo momento. Mio padre ha avuto due infarti, un ictus e un terremoto: spero che riesca a superare anche questo».

La pace e la tranquillità delle Filippine

Il padre di Meghan ha parlato apertamente dei motivi che lo hanno spinto a lasciare la California a gennaio. «Ho viaggiato in questa parte del mondo da giovane. La gente è amichevole, aperta e rispettosa degli anziani. È un luogo pieno di cultura e bellezza».

E ha continuato: «A 80 anni è ora di andare in un posto dove la gente è accogliente e dove posso vivere una vita più tranquilla e amichevole. Nel Sud-Est asiatico l'assistenza medica è buona, la vita è relativamente economica, la gente è amichevole e il cibo è sano. Ma soprattutto, voglio solo la pace».