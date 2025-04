Billy Ray Cyrus

Billy Ray Cyrus e l'attrice e modella hanno recentemente condiviso sui social una foto romantica, scattata nel ranch di lui a Nashville.

Covermedia Covermedia

Il padre di Miley Cyrus e Liz Hurley stanno insieme.

Dopo aver annunciato la loro relazione con uno scatto social, Billy Ray Cyrus ha parlato apertamente del loro rapporto.

Il cantante e attore ha rivelato al The Ty Bentli Show di Apple Music Country che è stata l'Hurley a contattarlo via messaggio due anni dopo il loro primo incontro.

«Abbiamo girato un film due anni fa ai Caraibi, e le due volte che siamo stati nella stessa scena, c'è stata una certa alchimia», ha raccontato. «Abbiamo riso, ed è stato in un periodo in cui non ridevo molto, e ho scoperto una cosa stranissima».

Dopo aver terminato le riprese di quel film del 2022, Cyrus non ha più parlato con Hurley fino a quando lei non lo ha ricontattato di recente.

«Sono passati altri due anni di vita, e... mi sono chiesto: 'Wow, la vita può diventare ancora più dura? Può diventare ancora più dura per me?'».

In quel momento, Hurley mi ha contattato via messaggio. «Non avevo nemmeno il numero, e mi ha detto, 'Ehi, sembra che la vita sia un po' dura e volevo solo dirti che sono dalla tua parte. Hai un'amica dalla tua parte'», ha ricordato Cyrus, che qualche mese fa ha dovuto affrontare un doloroso divorzio oltre ad alcuni problemi con Miley e le altre figlie.

«Così, rispondo al messaggio, chiedo: 'Chi è?' E lei risponde: 'Elizabeth Hurley'. Tra tutte le persone che mi hanno contattato in quel secondo di cui forse avevo più bisogno... proprio quest'amica che mi ha fatto ridere», ha continuato.

Cyrus ha inoltre fatto sapere che Liz è una donna «estremamente brillante» e «non ero felice così da tanto tempo».