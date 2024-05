La principessa Charlotte compie nove anni Il palazzo ha pubblicato questa foto della principessa Charlotte nel giorno del suo nono compleanno. Immagine: Instagram/@princeandprincessofwales Come vola il tempo: questa foto è stata pubblicata il giorno del suo settimo compleanno. Immagine: Duchess Of Cambridge/Duke and Duchess of Cambridge/dpa Il principe George (da sinistra), il principe Louis e la principessa Charlotte durante la cerimonia «Trooping the Color» a Londra. La principessa Charlotte è la terza in linea di successione al trono britannico. Immagine: Aaron Chown/PA Wire/dpa La principessa Charlotte compie nove anni Il palazzo ha pubblicato questa foto della principessa Charlotte nel giorno del suo nono compleanno. Immagine: Instagram/@princeandprincessofwales Come vola il tempo: questa foto è stata pubblicata il giorno del suo settimo compleanno. Immagine: Duchess Of Cambridge/Duke and Duchess of Cambridge/dpa Il principe George (da sinistra), il principe Louis e la principessa Charlotte durante la cerimonia «Trooping the Color» a Londra. La principessa Charlotte è la terza in linea di successione al trono britannico. Immagine: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Il Palazzo ha pubblicato una nuova foto della principessa Charlotte, secondogenita del principe William e della principessa Kate. Lo ha fatto in occasione del suo nono compleanno. Lo scatto è stato fatto dalla madre Catherine.

Happy Birthday! Quanto velocemente passa il tempo... La principessa Charlotte Elizabeth Diana del Galles ha festeggiato il 2 maggio il suo nono compleanno.

Per l'occasione il Palazzo ha pubblicato una nuova foto della piccola reale in cui scrive: «Buon nono compleanno, principessa Charlotte! Grazie per tutti i bei messaggi di oggi».

La foto è stata scattata dalla mamma, la principessa Kate.

La piccola principessa è nata nel 2015. È la terza in linea di successione al trono britannico, subito dopo suo padre, il principe William, e suo fratello maggiore, il principe George. E lo deve a una nuova regolamentazione.

In precedenza, gli uomini avevano infatti la priorità sulle donne nella linea di successione al trono. Quando è nato il fratello minore di Charlotte, Louis, è entrata in vigore la modifica alla regola della primogenitura. Quindi il fratellino non la precede nella linea di successione al trono.

Con questo in mente: buon compleanno, piccola grande mini reale!