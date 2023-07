Rihanna e ASAP Rocky sono in attesa del loro secondogenito. (Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP) KEYSTONE

Ciò che non va bene, viene fatto andare bene. Questo vale anche per i jeans preferiti. È quello che sembra aver pensato Rihanna negli scorsi giorni, quando è uscita di casa con i pantaloni sbottonati.

L'abbigliamento premaman non fa per lei.

Non per niente è stata considerata una rivoluzionaria della moda in gravidanza fin dalla sua prima maternità nel 2022.

Rihanna aveva lanciato la notizia bomba del bambino al Super Bowl 2023. Mostra di più

«Decisamente incinta!», si pensa a prima vista. E subito dopo: «Oops, hai i pantaloni aperti, Riri».

Non per niente Rihanna è considerata la bad girl dell'industria musicale e viene chiamata «Bad Gal Riri» su Instagram. Per la cantante è giusto essere provocatori a livello di moda, anche durante una gravidanza. Dopo tutto, bisogna essere sempre all'altezza della propria reputazione.

Quindi perché non dare l'impressione di essere appena usciti dal bagno e di aver dimenticato di chiudere la patta? E poi, beh, cosa fare quando la pancia è d'intralcio, ma si vogliono indossare i pantaloni larghi preferiti? Rihanna si sbizzarrisce, secondo il motto «ciò che non va bene, viene fatto andare bene»: apri i pantaloni, tira fuori la pancia e via. O qualcosa del genere.

Mai abiti premaman

Naturalmente Rihanna vuole mettere la sua gravidanza sotto i riflettori con un look eccentrico. È stato chiaro fin dalla sua prima volta che è rimasta incinta che probabilmente non avremmo mai visto la star mondiale in abiti premaman. Ha celebrato pubblicamente il suo pancione come nessun'altra prima d'ora.

Allora come oggi, lascia che le sue curve più belle siano alla moda e dice addio ai comodi maglioni e alle scarpe da ginnastica.

Non per niente è considerata una rivoluzionaria della moda in gravidanza. Lacca, tacchi, pizzi, trasparenze e tanta pelle nuda: tutto questo fa di nuovo parte dei look quotidiani di Rihanna.

La cantante, che a maggio ha dato alla luce il prim figlio RZA Athelston, ha lanciato la notizia della seconda gravidanza al Super Bowl, probabilmente il più grande palcoscenico del mondo.

Lei e il rapper A$AP Rocky sono in attesa del loro secondo figlio. Possiamo solo fare ipotesi sulla data del parto, ma sembra che possa avvenire da un giorno all'altro.