Chiara Ferragni in trattative con Netflix? Imago

Il «pandoro-gate» di Chiara Ferragni potrebbe presto diventare un docufilm Netflix, portando sullo schermo retroscena, strategie mediatiche e il lato più privato dello scandalo che l'ha travolta.

Il progetto racconterebbe il dietro le quinte dello scandalo: dalle campagne «solidali» a base di dolci natalizi alle mosse di comunicazione per limitare i danni d’immagine, fino all’impatto su vita privata e tribunali.

Secondo le indiscrezioni, le telecamere sarebbero già comparse in Tribunale a Milano e la trattativa con Netflix sarebbe in corso, con Ferragni orientata a una versione più celebrativa e a un cachet a sei zeri.

Il caso dei pandori firmati Ferragni - il famoso «pandoro-gate» - destinato a entrare nell’immaginario collettivo delle Feste più dei panettoni stessi, potrebbe presto approdare su Netflix.

Secondo le indiscrezioni, rivelate fra gli altri da Vanity Fair, la piattaforma starebbe valutando un docufilm dedicato all'intera vicenda, che negli ultimi mesi ha acceso talk show, social e stampa, trasformando l'imprenditrice digitale in un caso mediatico internazionale.

L'idea sarebbe quella di mostrare il dietro le quinte del terremoto: dalle polemiche sulle campagne «solidali» a base di dolci natalizi alle mosse di comunicazione studiate per contenere i danni, fino a come Ferragni avrebbe vissuto lo scandalo fra tribunali, crisi d'immagine e vita privata.

Si parla di retroscena e testimonianze inedite: le prime telecamere sarebbero già state avvistate in Tribunale a Milano, durante la prima udienza, e la trattativa con Netflix sarebbe in corso, con Ferragni che punterebbe a una narrazione più celebrativa e a un cachet a sei zeri. Resta da capire chi avrà l'ultima parola sul racconto definitivo.