Thomas Markle Senior, padre di Meghan Markle, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza nelle Filippine, durante il quale gli è stata amputata una gamba. Lo riporta, tra gli altri, «Leggo».
Il figlio, Thomas Jr, ha raccontato che il padre ha mostrato grande coraggio di fronte alla necessità di un'operazione salvavita. «Il piede di mio padre è diventato blu e poi nero molto rapidamente», ha spiegato. «Dopo le scansioni e un'ecografia, i medici hanno stabilito che l'amputazione era inevitabile per salvargli la vita».
L'operazione, durata tre ore, ha comportato l'asportazione del piede sinistro e della parte inferiore della gamba dell'81enne.