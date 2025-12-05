Meghan non ha più rapporti con suo padre dal 2018, anno in cui si è sposata con il principe Harry. KEYSTONE/Instagram

Thomas Markle Senior, padre di Meghan Markle, ha subito un intervento chirurgico d'urgenza per l'amputazione di una gamba. Il figlio Thomas Jr esorta Meghan a mostrare compassione.

Hai fretta? blue News riassume per te Il papà di Meghan, Thomas, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza nelle Filippine, durante il quale gli è stata amputata una gamba.

«Il piede di mio padre è diventato blu e poi nero molto rapidamente. I medici hanno stabilito che l'amputazione era inevitabile per salvargli la vita», ha spiegato il figlio Thomas Jr.

Thomas Jr ha espresso il desiderio che Meghan mostri compassione verso il padre, con cui non ha più rapporti dal 2018, anno del suo matrimonio con il principe Harry. Mostra di più

Thomas Markle Senior, padre di Meghan Markle, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza nelle Filippine, durante il quale gli è stata amputata una gamba. Lo riporta, tra gli altri, «Leggo».

Il figlio, Thomas Jr, ha raccontato che il padre ha mostrato grande coraggio di fronte alla necessità di un'operazione salvavita. «Il piede di mio padre è diventato blu e poi nero molto rapidamente», ha spiegato. «Dopo le scansioni e un'ecografia, i medici hanno stabilito che l'amputazione era inevitabile per salvargli la vita».

L'operazione, durata tre ore, ha comportato l'asportazione del piede sinistro e della parte inferiore della gamba dell'81enne.

Meghan e Thomas non si parlano dal 2008

Thomas Jr ha espresso il desiderio che Meghan mostri compassione verso il padre, con cui non ha più rapporti dal 2018, anno del suo matrimonio con il principe Harry.

La rottura tra la duchessa e il padre risale a uno scandalo emerso prima delle nozze, quando Thomas tentò di vendere alcune foto della figlia e del secondogenito di re Carlo.

Nonostante i tentativi di riconciliazione da parte del padre, Meghan ha mantenuto le distanze, vivendo ora una vita agiata in California con il titolo di duchessa di Sussex.

Thomas Markle ha affrontato numerosi problemi di salute negli ultimi anni, tra cui due attacchi di cuore e un infarto, ma questi eventi non sono riusciti a riavvicinarlo alla figlia.

La situazione attuale solleva nuovamente la questione dei rapporti familiari e della compassione in momenti di difficoltà.