Il peggioramento della salute di Mette-Marit aumenta la pressione sulla famiglia reale

La principessa ereditaria norvegese Mette Marit è appara in diverse occasioni pubbliche con la bombola per l'ossigeno (foto d'archivio). KEYSTONE

Il principe ereditario Haakon è stato insolitamente schietto di recente, comunicando che la moglie, la principessa Mette-Marit, «è gravemente malata e attualmente sta molto peggio». Allo stesso tempo la pressione sulla famiglia reale norvegese sta crescendo.

Keystone-SDA, Redazione blue News SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Di recente il principe ereditario norvegese Haakon si è detto «molto preoccupato» per la salute della moglie, la principessa Mette-Marit, gravemente malata.

L'erede al trono ha interrotto un viaggio in Giappone a causa delle condizioni di salute della moglie e anche la figlia Ingrid Alexandra è tornata in Norvegia.

La principessa soffre di una fibrosi polmonare incurabile e necessita di un trapianto di polmoni.

Oltre ai suoi problemi di salute, sulla famiglia reale negli ultimi mesi sono gravati diversi scandali. Mostra di più

Il principe ereditario Haakon ha partecipato coraggiosamente a tutti gli appuntamenti ufficiali per settimane e mesi.

Ma i pensieri dell'erede al trono norvegese sono probabilmente rivolti altrove: la moglie, la principessa ereditaria Mette-Marit, affetta da una malattia polmonare, sta molto male, come ha sottolineato durante una recente visita ufficiale in Giappone.

Per questo motivo ha accorciato il viaggio di un giorno. «Mi sento lontano da casa – ha detto Haakon ai giornalisti – È importante tornare e stare con Mette».

Anche la principessa ereditaria Ingrid Alexandra ha interrotto momentaneamente i suoi studi a Sydney in Australia per essere presente al fianco della madre.

A dicembre la famiglia reale ha annunciato che Mette-Marit avrebbe avuto bisogno di un trapianto di polmoni. Da allora la salute della principessa avrebbe continuato a peggiorare.

È probabile che lo stress causato dai diversi scandali che hanno coinvolto la norvegese e la sua famiglia negli ultimi mesi abbia contribuito a questo peggioramento.

Le malattie non sono il suo unico problema

Il suo figlio maggiore Marius Borg Høiby, nato da un precedente matrimonio, è stato processato per diversi reati, tra cui ben quattro accuse di stupro.

Anche la stessa principessa è balzata agli onori della cronaca e ha suscitato un forte risentimento tra i suoi compatrioti, quando i documenti del caso Jeffrey Epstein hanno portato alla luce dettagli spiacevoli sulla sua relazione con il condannato per abusi sessuali.

«Non sapevo che fosse un pedofilo», ha dichiarato Mette-Marit alla televisione norvegese dopo mesi di silenzio sulla sua amicizia di lunga data con il defunto imprenditore.

Molti norvegesi ritengono che il comportamento della principessa sia quantomeno ingenuo. Alcuni sono addirittura convinti che non sia più degna di diventare regina.

C'è però anche solidarietà per la sua salute: nel 2018 le è stata diagnosticata la fibrosi polmonare, una patologia incurabile che provoca affanno, respiro corto e tosse.

Di recente è apparsa in pubblico di tanto in tanto, di solito con un dispositivo per l'ossigenoterapia.

«Dobbiamo solo cercare di affrontare la situazione nel miglior modo possibile», ha detto Haakon cercando di rimanere ottimista, malgrado sia evidente che per lui è difficile.

Arriva il lavoro più difficile per Haakon

Nel frattempo sembra che il principe stia portando da solo sulle sue spalle il peso più grande della monarchia.

I suoi genitori, il re Harald V e la regina Sonja, sono entrambi prossimi ai 90 anni e sono costantemente alle prese con problemi di salute.

Di recente Sonja è stata ricoverata due volte in rapida successione per problemi cardiaci. Anche Harald ha un pacemaker, così come sua sorella, la principessa Astrid, che all'età di 94 anni continua a dare una mano quando può.

Finora il regnante non ha preso in considerazione l'idea di ritirarsi alla sua età avanzata, e questo sembra rendere Haakon orgoglioso.

«Trovo impressionante il modo in cui il re e la regina continuano ad adempiere ai loro doveri ufficiali – ha detto il principe ai giornalisti –. E credo che facciano molto di più di quanto ci si possa aspettare».

Senza i suoi genitori Haakon sarebbe probabilmente del tutto in difficoltà: sua moglie è gravemente malata, i loro due figli Ingrid Alexandra (22 anni) e Sverre Magnus (20 anni), sono ancora relativamente giovani e, come detto, la primogenita sta studiando in Australia.

La principessa Ingrid Alexandra è al fianco della madre

Il fatto che Ingrid Alexandra sia tornata temporaneamente a casa potrebbe essere un'indicazione di quanto sia grave la situazione di Mette-Marit e di quanto sia urgente il sostegno di Haakon.

Perché una cosa è chiara: non si tratta solo di affrontare le crisi attuali e le malattie insieme come una famiglia, ma anche della continuazione della monarchia norvegese.

Finora la maggior parte dei cittadini ha sostenuto lealmente i reali, ma questo ha molto a che fare con la popolarità del loro monarca, che gli scandinavi apprezzano per il suo atteggiamento semplice e l'assenza di scandali.

Al contrario la nuova generazione ha portato disordini alla corte. Secondo un recente sondaggio commissionato dall'emittente televisiva NRK, il 64% dei norvegesi sostiene ancora la monarchia.

Si tratta di una cifra relativamente bassa per gli standard del Paese: nel 2017 la percentuale era dell'81%. Secondo l'ultimo sondaggio, un cittadino su tre ritiene che la monarchia dovrebbe essere abolita dopo il re Harald.

I giovani sono particolarmente critici: nella fascia di età compresa tra i 18 e i 29 anni, solo circa la metà degli intervistati ritiene che la monarchia debba continuare dopo l'attuale regno.

Sono tempi difficili per l'erede al trono e non sembra che il peso sulle sue spalle si alleggerirà presto.