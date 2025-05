La famiglia Beckham al 50° compleanno di David. Il figlio Brooklyn è scomparso. Screenshot Instagram/ @victoriabeckham

La famiglia Beckham è considerata la famiglia perfetta. Ma dietro le quinte le cose ribollono: tensioni, litigi e una faida tangibile minacciano di distruggere l'immagine perfetta. Cosa c'è dietro a tutto questo?

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te I Beckham sono una famiglia rispettata.

Ma la loro immagine perfetta si sta sgretolando sempre più.

Ciò accade a causa del figlio Brooklyn e della moglie Nicola Peltz-Beckham. Mostra di più

Successo, glamour, coesione familiare e abile self-marketing: la famiglia Beckham è rispettata in tutto il mondo.

Il padre David (50 anni) era uno dei calciatori più famosi e di successo. La madre Victoria (51) ha raggiunto la fama internazionale come membro delle Spice Girls e si è poi affermata come stilista. Insieme hanno quattro figli: i tre maschi Brooklyn (26), Cruz (20) e Romeo (22) e la figlia Harper Seven (13).

L'intera famiglia ha costruito un marchio che è sinonimo di successo, glamour e semplicità. Il loro cognome è associato in tutto il mondo al lusso, allo stile e alla celebrità.

I Beckham si presentano pubblicamente come una famiglia affiatata che, nonostante l'attenzione del pubblico, dà importanza al tempo trascorso insieme. Sottolineano regolarmente che i loro figli devono essere educati, laboriosi e attenti.

Ma ora l'immagine della famiglia perfetta sembra sgretolarsi. Cosa sta succedendo?

Tensioni dopo il matrimonio

Brooklyn è sposato con Nicola Peltz-Beckham (30) dal 2022. Dopo il matrimonio, ci sono state continue tensioni tra Nicola e la famiglia, soprattutto con Victoria.

Secondo gli addetti ai lavori, la nuora si è comportata in modo sprezzante e maleducato nei confronti della madre del marito e di altri membri della famiglia nel periodo precedente e nel giorno del matrimonio, come hanno riportato diversi media all'epoca. Da allora i rapporti sarebbero tesi.

Per un certo periodo sembrava che Nicola e Victoria si fossero riconciliate. In occasione di eventi ufficiali, si sono mostrate come una famiglia esemplare e sono andate in vacanza insieme.

Foto di famiglia senza Brooklyn e Nicola

Ma ora i titoli dei giornali parlano di una tangibile faida familiare. Il motivo: il 50° compleanno di David all'inizio di maggio. Brooklyn e Nicola erano assenti. La coppia non si vede in nessuna delle foto glamour della festa, nemmeno in quella di famiglia.

Un insider racconta a «US Weekly» che i due hanno chiesto un «trattamento speciale». Volevano incontrare David e Victoria separatamente dagli altri membri della famiglia per evitare il fratello Romeo e la sua nuova fidanzata Kim Turnbull. Victoria e David hanno rifiutato l'incontro privato. «Ne hanno avuto abbastanza», spiega la fonte.

Romeo e Kim hanno una relazione dalla fine del 2024. Ma prima che i due diventassero una coppia, Kim aveva una relazione con Brooklyn nel 2016.

Ma non sarebbe la precedente relazione tra Kim e Brooklyn il motivo delle attuali tensioni tra i fratelli, ma la diffidenza di Brooklyn nei confronti delle intenzioni di Kim, questo almeno secondo diverse fonti.

Ma il dramma continua.

Pare che Victoria e David siano «tossici»

La dinamica dei Beckham sarebbe tossica. Queste voci provengono dalle amicizie di Nicola. «Lei ha aiutato Brooklyn a capire che il comportamento della sua famiglia non è sano e normale. Gli ha mostrato che il modo in cui viene trattato non va bene», ha dichiarato un amico dell'ereditiera milionaria a «TMZ».

Alla giovane non piace nemmeno il modo in cui David e Victoria trattano Brooklyn. Li avrebbe descritti come «narcisisti». Secondo i ben informati, non le piace il modo in cui David «rimprovera» il figlio al telefono e «urla per ore».

La famiglia Beckham smentisce le dichiarazioni: «Non credo che chiunque abbia mai visto David e Victoria con i loro figli possa comprendere questo attacco profondamente sgradevole. È così ridicolo e palesemente falso che non merita risposta», ha dichiarato una fonte anonima al «Mirror», mentre un insider vicina alla famiglia ha sottolineato di essere «stupefatto» dal fatto che gli amici di Nicola stiano «diffondendo falsità».

Un altro amico di famiglia chiarisce: «È una situazione disperata e triste. Tutti vogliono molto bene a Brooklyn e sperano che le cose si risolvano». Inoltre i Beckham avrebbero sempre sostenuto la nuora.

«È il peggior incubo di Victoria»

Conoscenti di Victoria e David e indiscrezioni da Los Angeles, dove vive la famiglia miliardaria dei Peltz, affermano che da tempo c'erano segnali di problemi. «Era chiaro che prima o poi sarebbe imploso». Ma nessuno si aspettava che diventasse una faida così pubblica.

L'ex Spice Girl, in particolare, sembra soffrire per la disputa familiare. Secondo il «The Sun», la lontananza dal figlio maggiore le sta facendo molto male. «Questo è il peggior incubo di Victoria. Il pensiero che uno dei figli si allontani le fa passare notti insonni», ha dichiarato una fonte.