La principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia (a sinistra) e suo figlio Marius Borg Høiby (foto d'archivio). Vegard Wivestad Grott/NTB SCANPIX/EPA/dpa

Il sostegno dei norvegesi alla principessa ereditaria Mette-Marit si sta sgretolando, mentre le accuse contro il figlio Marius Borg Høiby scuotono la loro fiducia. La monarchia sta affrontando una dura prova.

dpa ai-scrape

Hai fretta? blue News riassume per te Le gravi accuse contro Marius Borg Høiby hanno fortemente scosso la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti della principessa ereditaria e nella monarchia norvegese.

Mette-Marit è accusata di proteggere il figlio, il che solleva dubbi sulla sua integrità e responsabilità come personalità reale.

Lo scandalo porta a una crescente critica dell'istituzione della monarchia, il cui futuro nella sua forma attuale è sempre più messo in discussione. Mostra di più

La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit sta affrontando critiche crescenti, poiché le accuse contro il figlio Marius Borg Høiby scuotono la fiducia dell'opinione pubblica.

Per molto tempo ha goduto del sostegno dei norvegesi, che vedevano Marius come un incontrollabile piantagrane - e non mettevano in dubbio l'educazione della principessa ereditaria.

Tuttavia gli ultimi sviluppi sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Le accuse di stupro contro il giovane segnano un punto di svolta nella percezione pubblica.

La popolazione ritiene che sia stato tollerato e accettato troppo. La pazienza del popolo è esaurita e il sostegno alla principessa diminuisce. La domanda se la monarchia possa sopravvivere nella sua forma attuale sta diventando sempre più forte.

Le donne hanno idolatrato Mette-Marit

Le implicazioni dello scandalosono notevoli. Le richieste del popolo a Mette-Marit sono chiare: ci devono essere delle conseguenze.

La monarchia sta affrontando una prova che mette in discussione non solo la reputazione della principessa, ma anche la stabilità dell'istituzione reale.

In origine Mette-Marit era tenuta in grande considerazione come una progressista. Milioni di donne la idolatravano perché, secondo le sue stesse dichiarazioni, conduceva una «vita dissoluta» prima di fidanzarsi con il principe ereditario Haakon.

La popolana portò il figlio illegittimo nella famiglia reale, che all'epoca era ancora considerata un passo moderno - una famiglia aristocratica, per così dire, patchwork.

Ora le critiche alla famiglia reale norvegese si fanno sempre più forti. Addirittura Mette-Marit avrebbe protetto il figlio delinquente: molti utenti online ipotizzano che la madre di Marius abbia ripulito a fondo il suo appartamento - prima che le prove venissero confiscate.

I reali norvegesi non hanno ancora commentato lo scandalo, e sui social media l'istituzione si comporta come al solito: l'ultimo post è una foto del viaggio di Haakon in Giamaica.