Don Alberto Ravagnani, prete e influencer italiano (foto d'archivio). IMAGO/Catholicpressphoto

Don Albero Ravagnani, il prete influencer italiano, ha deciso di lasciare il ministero sacerdotale, ma «continuerà a vivere la sua missione». A qualche giorno dall'annuncio, la Diocesi di Milano ha ufficializzato la sua decisione, invitando i fedeli a un momento di riflessione e preghiera.

Come scrive «RaiNews», il vicario generale ha espresso che, sebbene questa decisione possa causare dolore a molti, rappresenta anche un'opportunità per la comunità di unirsi in preghiera e affidamento al Signore.

La comunità parrocchiale e diocesana è esortata a continuare a supportare coloro che hanno partecipato alle iniziative educative e spirituali promosse negli anni.

Inoltre la Diocesi invita i fedeli a continuare a sostenere i percorsi spirituali, specialmente quelli sviluppati presso la parrocchia di San Gottardo al Corso a Milano, dove Ravagnani ha prestato servizio dal 2023.

«Continuerò a vivere la mia missione»

Con un seguito di oltre mezzo milione di persone, don Ravagnani è diventato una figura nota sui social media, dove ha saputo comunicare efficacemente con i giovani attraverso un linguaggio moderno e diretto, spesso distante dai tradizionali codici clericali.

«Le ragioni della mia scelta sono tante e complesse», ha detto l'ex prete in un video su Instagram, annunciando che nei prossimi giorni pubblicherà una spiegazione più completa su YouTube.

E ha continuato: «Sono molto consapevole di quello che sto facendo, ci ho pensato tanto, mi sono confrontato tanto. Certo ora non so esattamente che cosa succederà, però sono sereno, perché continuerò a vivere la mia missione, a seguire la mia vocazione, a fare del bene».

«Non indosserò il colletto, non celebrerò la messa, ma il mio cuore sarà sempre lo stesso, anzi adesso forse persino più libero e più vero», ha concluso Ravagnani.