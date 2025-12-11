«Frank & Louis», il primo film in inglese della regista svizzera Petra Volpe, è selezionato per il prestigioso festival di Sundance, negli Stati Uniti. (immagine d'archivio) Keystone

Il primo film in inglese della regista elvetica Petra Volpe, «Frank & Louis» è selezionato per il prossimo Sundance Film Festival che si terrà dal 22 gennaio al 1° febbraio 2026. Si tratta della prima produzione svizzera a entrare nella sezione «Premieres».

Keystone-SDA SDA

«La storia è profondamente americana – ancorata nella complessità dell'esecuzione delle pene, della criminalità, della cura, della punizione e della mascolinità -, ma raccontata da una prospettiva non americana», ha dichiarato Petra Volpe, citata in una nota del distributore Filmcoopi Zurich. «Sundance offre uno spazio per osservare le storie americane dall'esterno», stima la regista.

In questo film seguiamo il percorso di Frank (Kingsley Ben-Adir), che recita in «Bob Marley: One Love» -, che sta scontando l'ergastolo. Accetta un lavoro in un istituto penitenziario che consiste nel prendersi cura di anziani detenuti affetti da Alzheimer e demenza.