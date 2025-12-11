  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Frank & Louis» Il primo film in inglese della regista svizzera Petra Volpe selezionato al Sundance

SDA

11.12.2025 - 12:21

«Frank & Louis», il primo film in inglese della regista svizzera Petra Volpe, è selezionato per il prestigioso festival di Sundance, negli Stati Uniti. (immagine d'archivio)
«Frank & Louis», il primo film in inglese della regista svizzera Petra Volpe, è selezionato per il prestigioso festival di Sundance, negli Stati Uniti. (immagine d'archivio)
Keystone

Il primo film in inglese della regista elvetica Petra Volpe, «Frank & Louis» è selezionato per il prossimo Sundance Film Festival che si terrà dal 22 gennaio al 1° febbraio 2026. Si tratta della prima produzione svizzera a entrare nella sezione «Premieres».

Keystone-SDA

11.12.2025, 12:21

11.12.2025, 12:24

«La storia è profondamente americana – ancorata nella complessità dell'esecuzione delle pene, della criminalità, della cura, della punizione e della mascolinità -, ma raccontata da una prospettiva non americana», ha dichiarato Petra Volpe, citata in una nota del distributore Filmcoopi Zurich. «Sundance offre uno spazio per osservare le storie americane dall'esterno», stima la regista.

In questo film seguiamo il percorso di Frank (Kingsley Ben-Adir), che recita in «Bob Marley: One Love» -, che sta scontando l'ergastolo. Accetta un lavoro in un istituto penitenziario che consiste nel prendersi cura di anziani detenuti affetti da Alzheimer e demenza.

I più letti

Rabbia dell'UDC per la «nuova» carta d'identità: «I cittadini svizzeri sono inorriditi»
Marco Van Basten demolisce Mo Salah: «Ha il cervello di uno scarafaggio»
I giovani svizzeri dicono no all'alcol: club in crisi e nuove abitudini
Pesante caduta per Michelle Gisin durante l'allenamento di discesa libera a St. Moritz
La principessa svedese Sofia ha incontrato più volte Epstein

Altre notizie

Spettacolo. Bruno Barbieri: «Da giovane dormivo chissà dove»

SpettacoloBruno Barbieri: «Da giovane dormivo chissà dove»

Moda. Beyoncé e Nicole Kidman saranno le co-presidenti del Met Gala 2026

ModaBeyoncé e Nicole Kidman saranno le co-presidenti del Met Gala 2026

Non solo bianco. Tra pellicce e abiti aderenti, ecco i look natalizi di Charlène di Monaco

Non solo biancoTra pellicce e abiti aderenti, ecco i look natalizi di Charlène di Monaco