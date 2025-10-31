  1. Clienti privati
Terremoto a Palazzo Andrea perde il titolo di principe: la famiglia di Virginia Giuffre rompe il silenzio

Covermedia

31.10.2025 - 09:30

Principe Andrea
Principe Andrea

Con un decreto ufficiale, il re revoca tutti i titoli al fratello Andrew, compreso quello di principe, lo allontana dal Royal Lodge e si schiera apertamente con le vittime di abusi.

Covermedia

31.10.2025, 09:30

31.10.2025, 09:38

La notizia è arrivata come un terremoto a corte: Buckingham Palace ha annunciato che il principe Andrea, già al centro dello scandalo legato a Jeffrey Epstein, è stato ufficialmente privato del titolo reale e costretto a lasciare il Royal Lodge.

La reazione più toccante è arrivata dalla famiglia di Virginia Giuffre, la donna che aveva accusato l'ex principe di abusi sessuali e che si è tolta la vita all'inizio dell'anno. In una nota firmata dal fratello Skye e dalla cognata Amanda, la famiglia ha voluto rendere omaggio al coraggio della sorella.

«Oggi, un'ordinaria ragazza americana di una famiglia ordinaria ha fatto cadere un principe britannico grazie alla verità e a un coraggio straordinario. Virginia Roberts Giuffre, nostra sorella, una bambina quando fu aggredita sessualmente da Andrew, non ha mai smesso di lottare per la giustizia, per sé stessa e per le altre sopravvissute come lei. Oggi dichiara la sua vittoria».

Il comunicato si chiude con una promessa: «Noi, la sua famiglia, insieme alle sue sorelle sopravvissute, continueremo la battaglia di Virginia e non ci fermeremo finché la stessa responsabilità non verrà applicata a tutti gli autori e complici legati a Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell».

«Un punto di svolta»

Anche Sigrid McCawley, l'avvocata che rappresentò Giuffre nella causa civile contro il membro caduto in disgrazia della famiglia reale, ha commentato la notizia definendo la decisione un «punto di svolta».

«La voce di Virginia Giuffre ha cambiato la storia», ha dichiarato in una nota. «La sua forza, la sua determinazione e il suo spirito resiliente hanno portato a questo momento decisivo. Il fatto che il re abbia tolto al fratello il titolo di «principe» dovrebbe essere un monito per tutti: ascoltare, credere e sostenere le vittime di abuso».

Nel 2022 Virginia Giuffre aveva ricevuto milioni di euro in un accordo extragiudiziale dopo aver accusato Andrew Mountbatten Windsor di averla ripetutamente aggredita: accuse che aveva raccontato nel suo memoir postumo «Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting», pubblicato questo mese.

