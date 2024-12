Il principe Andrea fa andare re Carlo su tutte le furie

Non passa quasi anno senza che il principe Andrea sia coinvolto in uno scandalo. Foto: Keystone

Il principe Andrea sembra essere coinvolto in un altro scandalo. Questa volta si tratta di una presunta spia cinese. Il secondo fratello maggiore di re Carlo ha oltrepassato il limite?

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Andrea sarebbe coinvolto in uno scandalo che riguarda una presunta spia cinese.

Secondo i media britannici, re Carlo sarebbe molto infastidito dall'ultima vicenda indecente del fratello.

Era notoriamente il figlio prediletto della regina Elisabetta II, morta nel 2022, mentre negli ultimi anni il principe Andrea ha potuto lasciarsi andare a molti scandali senza doverne rispondere.

Ma ora il 64enne potrebbe aver decisamente oltrepassato il limite.

Il motivo del rinnovato clamore che circonda il fratello di re Carlo? I suoi presunti legami con una potenziale spia cinese.

Ad Andrea potrebbe essere impedito di frequentare la chiesa

Secondo il «Mirror», il principe potrebbe essere escluso dalla frequentazione della chiesa con la famiglia reale durante il periodo natalizio.

In precedenza era già stato escluso dalla passeggiata pubblica dei reali alla chiesa di St Mary Magdalene dopo che era stato costretto a dimettersi da tutti i suoi incarichi reali a causa della sua amicizia con Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali

Da allora, il principe è stato visto in pubblico solo in circostanze eccezionali. Il duca di York ha fatto ripetuti tentativi per cambiare questa situazione.

Finora sono stati tutti infruttuosi.

Carlo è infastidito da un fratello non educabile

La rabbia di re Carlo per l'ultimo scandalo che ha coinvolto il fratello, apparentemente poco educato, sembra essere ancora più grande. Si dice che fosse furioso per la rabbia.

«È difficile immaginare», afferma l'esperta reale Jennie Bond sul «Mirror», «che Andrea abbia la temerarietà di apparire in pubblico con la famiglia reale a Natale».

Per il bene della monarchia britannica dovrebbe trascorrere il Natale il più lontano possibile da Sandringham House. La famiglia reale celebra tradizionalmente il periodo natalizio nella tenuta reale nella contea inglese di Norfolk.

Il fratello del monarca è diventato «un imbarazzo ricorrente» per la famiglia reale e «ora è coinvolto in una potenziale minaccia alla sicurezza nazionale», ha aggiunto l'esperta.