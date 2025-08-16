Il principe Andrea sbotta anche contro gli operai del Great Park: «Che diavolo state facendo?!»

Il principe Andrea, duca di York KEYSTONE

Il principe Andrea ha manifestato la sua frustrazione per l'installazione di dossi stradali vicino alla sua residenza. Il 65enne ha affrontato i lavoratori che stavano posizionando i rallentatori di traffico nel Windsor Great Park in malo modo. E non è la prima volta...

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Andrea si è scagliato contro dei costruttori stradali che stavano posizionando dei rallentatori all'interno del Windsor Great Park, dove il reale vive. «Che diavolo state facendo?!».

Il duca di York non è nuovo a questo genere di atteggiamenti nei confronti degli impiegati della casa reale.

Il 65enne ama guidare velocemente. Nel 2016 sfondò un cancello con la sua auto per evitare di allungare il percorso di un chilometro.

La residenza nella quale vive il figlio minore della defunta regina Elisabetta è composta da 30 stanze e necessita di 400'000 sterline all'anno per essere mantenuta.

Re Carlo sta tentando da anni di sfrattare il fratello, finora senza successo. Il monarca gli ha addirittura tolto lo stipendio annuale.

Oltre allo scandalo legato al caso Epstein, il 65enne è ora nervoso per l'uscita della sua ultima biografia, dal titolo «Entitled», che lo dipinge come un uomo ossessionato dal sesso. Mostra di più

Il principe Andrea ha espresso la sua irritazione per l'installazione di dossi stradali vicino alla sua residenza. Come riportato dal «The Sun», il duca di York ha affrontato i lavoratori che stavano posizionando i rallentatori di traffico nel Windsor Great Park.

Uno dei dossi è stato costruito proprio sulla via che porta all'abitazione del principe, costringendolo così a rallentare.

Una fonte ha riferito: «Il lavoratore stava semplicemente svolgendo il suo lavoro quando Andrea, durante una delle sue regolari passeggiate, si è avvicinato e ha detto: "Che diavolo state facendo adesso?!"».

Il 65enne ama guidare velocemente ed è chiaramente infastidito dal fatto che uno dei dossi sia proprio vicino al cancello d'uscita del parco.

Altri episodi

Ma non è l'unico problema che il duca ha avuto nella tenuta con gli impegati. Nel gennaio 2022 aveva urlato contro la sua giardiniera per aver tagliato male degli alberi, lasciandola «scossa e turbata». La giardiniera non si occupa più del giardino del duca dopo aver trovato un altro lavoro nella tenuta.

In un'intervista con «The Sun», l'ex cameriera Charlotte Briggs ha detto che lui le ha urlato contro per un paio di tende pesanti. Ha affermato che l'ha fatta correre su per quattro rampe di scale per chiuderle mentre lui era seduto a pochi metri di distanza. E quando ha lasciato un piccolo spazio tra le tende, lui ha urlato: «Non riesci a fare niente di giusto!».

Nel 2016, invece, il fratello di re Carlo ha aperto i cancelli del parco sfondandoli con il suo Range Rover, per evitarsi una deviazione di un chilometro verso casa. È stato segnalato alla polizia, ma non è stata intrapresa alcuna azione.

Tentativi di sfrattarlo, finora infruttuosi

Il figlio minore delle defunta regina Elisabetta vive alla Royal Lodge da oltre 20 anni, nonostante i tentativi di sfrattarlo dopo che è stato privato dei suoi ruoli reali a causa dei suoi legami con il pedofilo statunitense Jeffrey Epstein.

Re Carlo ha così intensificato i suoi sforzi per sfrattare il fratello, con gli addetti ai lavori che definiscono la situazione come «l'assedio della Royal Lodge».

Una residenza troppo costosa

La Royal Lodge è una residenza da 30 milioni di sterline nel Windsor Great Park di Berkshire. Con il suo esterno bianco accattivante, vanta 30 stanze con ampio spazio per intrattenere, oltre a sette camere da letto distribuite sui due piani superiori.

La Royal Lodge avrebbe bisogno di «riparazioni estese», che si stima costino circa 400'000 sterline all'anno.

Il monarca si dice sia sempre più frustrato per il rifiuto di Andrea di prendersi cura della colossale dimora. Avrebbe promesso al sovrano che si sarebbe occupato delle costose riparazioni, nonostante non abbia una fonte di reddito apparente.

Senza più stipendio annuale

Nel tentativo di fare pressione sul duca caduto in disgrazia affinché si trasferisca o paghi di tasca propria, l'anno scorso il re ha ritirato il suo stipendio annuale.

Ma il fratellino è riuscito a evitare di essere sfrattato dopo aver concluso un accordo con Startupbootcamp per vendere l'accesso ai suoi vecchi contatti d'affari, che secondo i media britannici gli farebbe guadagnare somme considerevoli.

Andrea è anche scosso da un libro dannoso pubblicato questo mese intitolato «Entitled», che lo dipinge come un uomo ossessionato dal sesso.