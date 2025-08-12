Il principe Andrea sta fuggendo ad Abu Dhabi? Secondo i media, il principe Andrea starebbe progettando di fuggire in esilio. Immagine: KEYSTONE Il fratello di re Carlo III non sta fuggendo in Svizzera, dove ama trascorrere le sue vacanze invernali (in foto con la sua famiglia nel febbraio 1998). La sua destinazione sarebbe Abu Dhabi. Immagine: EPA La regina Elisabetta II ha sempre avuto un occhio di riguardo per il suo secondogenito, ma l'amatissima monarca è morta nel Castello di Balmoral il 2 settembre 2022. Immagine: KEYSTONE Le rivelazioni sul caso Jeffrey Epstein e il presunto coinvolgimento di Andrea hanno pesato molto sulla sua famiglia. Qui al matrimonio del principe William e della principessa Kate a Londra nel 2011. Al suo fianco le figlie Eugenie (a sinistra) e Beatrice. Immagine: KEYSTONE Il duca di York è stato sposato con Sarah Ferguson dal 1986 al 1996 (foto del 1988). Nonostante il divorzio, i due hanno mantenuto un rapporto stretto. La foto è stata scattata nel 1988. Immagine: KEYSTONE Il principe Andrea sta fuggendo ad Abu Dhabi? Secondo i media, il principe Andrea starebbe progettando di fuggire in esilio. Immagine: KEYSTONE Il fratello di re Carlo III non sta fuggendo in Svizzera, dove ama trascorrere le sue vacanze invernali (in foto con la sua famiglia nel febbraio 1998). La sua destinazione sarebbe Abu Dhabi. Immagine: EPA La regina Elisabetta II ha sempre avuto un occhio di riguardo per il suo secondogenito, ma l'amatissima monarca è morta nel Castello di Balmoral il 2 settembre 2022. Immagine: KEYSTONE Le rivelazioni sul caso Jeffrey Epstein e il presunto coinvolgimento di Andrea hanno pesato molto sulla sua famiglia. Qui al matrimonio del principe William e della principessa Kate a Londra nel 2011. Al suo fianco le figlie Eugenie (a sinistra) e Beatrice. Immagine: KEYSTONE Il duca di York è stato sposato con Sarah Ferguson dal 1986 al 1996 (foto del 1988). Nonostante il divorzio, i due hanno mantenuto un rapporto stretto. La foto è stata scattata nel 1988. Immagine: KEYSTONE

Lo scandalo del legame del principe Andrea con il defunto criminale sessuale Jeffrey Epstein continua a pesare sul nobile. E di recente le voci si susseguono: il duca di York starebbe pensando di fuggire ad Abu Dhabi, dove già un altro reale vive in un esilio autoimposto.

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te In vista della pubblicazione della biografia «Entitled», sta crescendo la pressione sul principe Andrea per le gravi accuse legate a Jeffrey Epstein.

Secondo i media, il duca di York sta valutando la possibilità di fuggire ad Abu Dhabi per evitare possibili conseguenze, mentre il suo sostegno a Palazzo sta sempre più diminuendo.

L'ex re di Spagna Juan Carlos I vive già in un esilio autoimposto nella capitale degli Emirati Arabi in seguito a degli scandali finanziari e di corruzione. Mostra di più

Il principe Andrea è ancora sotto pressione. Si avvicina infatti la pubblicazione del libro-verità «Entitled», dello storico sui reali Andrew Lownie, e le accuse che contiene contro il duca di York sono gravi.

Si tratta di abuso di potere e del suo legame con il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein. Ma in mezzo a questo caos, il fratello di re Carlo III sembra avere un piano B.

A quanto pare potrebbe prendere in considerazione la possibilità di fuggire ad Abu Dhabi per evitare le conseguenze. Questa è stata discussa a Palazzo, dove però il sostegno per Andrea diminuisce sempre di più.

Un ultimo asso nella manica?

Nonostante il crescente isolamento, il figlio prediletto della defunta regina Elisabetta potrebbe ancora avere alcuni sostenitori che potrebbero aiutarlo a realizzare i suoi piani.

Resta da capire se nei prossimi giorni Andrea avrà davvero il coraggio di compiere questo passo drastico o se affronterà le accuse, e si tratta solo di speculazioni.

Anche re Juan Carlos in esilio ad Abu Dhabi

Il duca di York non sarebbe però solo. Già l'ex re di Spagna Juan Carlos I vive in un esilio autoimposto nella capitale degli Emirati Arabi dall'agosto 2020, dopo che gli scandali finanziari e di corruzione hanno scosso la sua reputazione.

L'ex monarca gode di una vita appartata e lussuosa, ma rimane politicamente e socialmente controverso. Nonostante le numerose visite di ritorno in Spagna, non ha mostrato alcuna intenzione di tornare in patria in modo permanente.