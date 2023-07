Il principe ereditario norvegese parla della malattia della moglie

Il principe Haakon e la principessa Mette-Marit sono una coppia da oltre 20 anni. Jörg Carstensen/dpa

Nel 2018 alla principessa ereditaria norvegese Mette-Marit è stata diagnosticata una malattia polmonare cronica. Da allora deve affrontare molte sfide, dato che assume farmaci forti e allo stesso tempo ha un'agenda piena di impegni.

Hai fretta? blue News riassume per te Alla principessa ereditaria norvegese Mette-Marit è stata diagnosticata cinque anni fa la fibrosi polmonare.

La 49enne non lascia trasparire la sua sofferenza in pubblico.

Il principe Haakon ammira la moglie per la sua forza e il suo coraggio. Mostra di più

Farmaci forti, cancellazioni con breve preavviso, pause regolari, ma comunque un'agenda piena: la principessa ereditaria norvegese Mette-Marit deve affrontare molte sfide.

Alla 49enne è stata diagnosticata la fibrosi polmonare nel 2018. Questa malattia causa la formazione di tessuto connettivo in eccesso nei polmoni, tra gli alveoli e intorno ai vasi sanguigni, cambiamenti che influenzano lo scambio di gas e la circolazione.

A causa della malattia, Mette-Marit deve spesso cancellare appuntamenti. Di recente ha dovuto annullare un viaggio nel nord della Norvegia e una gita in Svezia.

Haakon: «È una diagnosi seria»

La principessa nasconde la sua sofferenza quando si trova in pubblico. Questo colpisce i norvegesi, ma soprattutto il marito, il principe ereditario Haakon.

In occasione del suo 50mo compleanno, il figlio del re Harald e della regina Sonja ha parlato con il quotidiano norvegese «Aftenposten». Alla domanda sulle condizioni di salute della moglie ha risposto: «È una diagnosi seria e una malattia cronica».

Le condizioni della moglie «variano di volta in volta». E continua: «Ciò che è difficile un giorno può andare bene il giorno dopo». Mette-Marit deve assumere regolarmente farmaci forti, che la rendono molto stanca.

Haakon è impressionato da Mette-Marit

Alla fine dell'intervista con «Aftenposten», il principe si commuove. Ammira la moglie per la sua forza e il suo coraggio: «Sono impressionato».

La situazione non è facile per l'erede al trono norvegese, anche perché anche la salute del padre Harald non è delle migliori.

Al momento, il monarca partecipa solo agli appuntamenti dentro le mura del castello. Questo significa che Haakon deve sostituire il padre sempre più spesso.

Inoltre, nei prossimi anni il peso della carica ricadrà sempre di più sul principe, dato che la figlia, Ingrid Alexandra, ha solo 19 anni.