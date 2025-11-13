Il principe George attira gli sguardi di tutti, mentre la madre Kate è aspramente criticata

Il principe George e sua madre, la principessa Kate, hanno fatto un'apparizione di alto profilo a un evento storicamente significativo come il Remembrance Day nel Regno Unito lo scorso fine settimana. IMAGO/Avalon.red

Una cerimonia organizzata dalla famiglia reale britannica si trasforma in una grande prima: il principe George appare da solo con la principessa Kate. Mentre i fan sono affascinati dal look del piccolo reale, sua madre viene criticata.

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe George è stato al centro di una cerimonia commemorativa a Londra sabato sera.

Il giovanissimo reale è apparso insieme alla mamma.

Dopo l'apparizione, i fan sui social media sono rimasti affascinati dallo stile di abbigliamento di George, mentre l'apparizione della principessa Kate non è stata accolta universalmente bene. Mostra di più

Sabato il principe George ha fatto un'apparizione di alto profilo in occasione di una giornata di commemorazione storicamente significativa nel Regno Unito.

Il cosiddetto Festival of Remembrance alla Royal Albert Hall di Londra commemora la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il giovanissimo reale è apparso insieme alla madre, la principessa Kate.

È raro che madre e figlio si presentino in coppia a un evento così importante. Il padre, il principe William, non era presente perché impegnato a rappresentare il suo Paese al vertice sul clima in Brasile.

«La principessa Kate ha bisogno di un nuovo team di stilisti»

L'attenzione si è concentrata sul duo mamma-figlio. Il principino ha indossato un abito nero con una spilla a forma di papavero e una cravatta a righe. La futura regina ha scelto un abito nero della stilista italiana Alessandra Rich.

L'abito di Kate ha attirato l'attenzione con il suo ampio colletto bianco. La 43enne lo ha abbinato a una spilla e agli orecchini della defunta regina Elisabetta II.

Sui social media i fan sono stati entusiasti del fatto che la principessa del Galles fosse accompagnata dal figlio maggiore: «Sta crescendo a vista d'occhio, è incredibile. È grande quasi quanto la principessa Kate», ha scritto un utente su X.

Al contrario altri utenti non sono rimasti particolarmente entusiasti del look della moglie dell'erede al trono. «Questo vestito è orribile», ha criticato uno di loro. E ancora: «La principessa ha bisogno di un nuovo team di styling».

«Chi ha fatto uscire la principessa di casa con questo look? Questo vestito non è indossabile da nessuna donna...», ha rimproverato qualcun altro.