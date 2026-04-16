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In visita in Australia Il principe Harry commuove l'InterEdge Summit: «Questo lavoro ha ucciso mia madre»

Valérie Passello

16.4.2026

Il principe Harry parla al Summit InterEdge in Australia.
Il principe Harry parla al Summit InterEdge in Australia.
KEYSTONE

Il pubblico dell'InterEdge Summit, un forum dedicato alla salute mentale che si tiene in Australia, ha avuto modo di sfruttare il prezzo del proprio biglietto – l'equivalente di 552 franchi – grazie al discorso molto personale e stimolante del principe Harry sulla sua vita, le sue difficoltà e le sue scelte.

Valérie Passello

16.04.2026, 12:10

La polemica sui prezzi esorbitanti dei biglietti per gli eventi a cui hanno partecipato il principe Harry e sua moglie Meghan Markle in Australia sembra essersi spenta.

All'InterEdge Summit di Melbourne, un forum dedicato alla salute mentale, il figlio di re Carlo III è stato sincero e trasparente sulla sua vita privata.

Per prima cosa ha espresso il disagio che ha provato molto presto per il ruolo impostogli dalla sua nascita, come riporta il «Daily Mail»: «Dopo la morte di mia madre, poco prima del mio 13° compleanno, mi sono detto: non voglio questo lavoro. Non voglio questo ruolo. In qualsiasi modo vada, non mi piace».

«Ha ucciso mia madre e io ero davvero contrario, così ho tenuto la testa sotto la sabbia per anni e anni», ha aggiunto il duca di Sussex.

Due fratelli, ma due approcci molto diversi

Braccata dai paparazzi, la principessa Diana è morta a Parigi nel 1997 mentre l'auto che la trasportava cercava di sfuggire ai fotografi. Ad alta velocità, la vettura si schiantò contro un pilastro del Pont de l'Alma.

La tragedia ha avuto un effetto profondo sui suoi due figli, che all'epoca avevano rispettivamente 15 anni William e 13 Harry: erano ancora dei bambini.

Ma mentre il primogenito ha seguito il codice di comportamento applicato nella famiglia reale d'Inghilterra, che consiste nel rimanere dignitosi in ogni circostanza senza mostrare i propri sentimenti o le proprie emozioni, il figlio minore ha avuto più difficoltà ad aderirvi.

«Cosa avrebbe voluto che facessi mia madre?»

Harry ha ormai preso le distanze dai reali: non è più un membro attivo del clan e si è trasferito negli Stati Uniti, a Montecito in California, con la moglie e i figli Archie e Lilibet.

Il principe rimane però molto attivo pubblicamente, continuando a sfruttare la fama che ha ereditato.

Un paradosso che il reale spiega in modo molto semplice: «Alla fine mi sono detto: aspetta un attimo, se ci fosse qualcun altro al mio posto, come potrebbe sfruttare al meglio questa piattaforma, questa capacità e le risorse che ne derivano per cambiare il mondo? E poi, cosa avrebbe voluto che facessi mia madre? E questo ha davvero cambiato la mia prospettiva».

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