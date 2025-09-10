  1. Clienti privati
In visita in Gran Bretagna Il principe Harry dona milioni di dollari, ma non c'è ancora una riunione di famiglia

dpa

10.9.2025 - 15:52

Il Principe Harry visita Nottingham.
Il Principe Harry visita Nottingham.
Bild: dpa

Il principe Harry appare di nuovo in pubblico durante la sua visita in Gran Bretagna. Ma i suoi sostenitori aspettano invano una riunione con il padre, re Carlo III, o il fratello, il principe William.

DPA

10.09.2025, 15:52

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il principe Harry è in visita in Gran Bretagna.
  • Finora non c'è stato alcun incontro con il padre, re Carlo III, o con suo fratello, l'erede al trono, il principe William.
  • Dopo il litigio nella famiglia reale, un incontro farebbe scalpore.
Mostra di più
Non lontano da William. Harry depone i fiori sulla tomba di Elisabetta II a tre anni dalla sua morte

Non lontano da WilliamHarry depone i fiori sulla tomba di Elisabetta II a tre anni dalla sua morte

Il principe Harry ha continuato il suo viaggio di beneficenza durante la sua visita nel Regno Unito, acclamato dai suoi sostenitori.

A Nottingham, il 40enne ha donato 1,1 milioni di sterline (l'equivalente di 1,19 milioni di franchi) all'organizzazione «Children in Need», di tasca propria, come ha riferito l'agenzia di stampa PA, citando un portavoce.

Nel pomeriggio di martedì non c'è stato alcun incontro con il padre, re Carlo III (76 anni) o con il fratello, l'erede al trono, il principe William (43 anni).

Dopo gli anni di turbolenze tra Harry e la sua famiglia, una conversazione di cui vengono rese pubbliche le informazioni farebbe scalpore. Harry dovrebbe restare nel Regno Unito fino a giovedì.

La verità. Cosa pensava la regina di Meghan ed Harry? Le ultime rivelazioni di Lady Elizabeth

La veritàCosa pensava la regina di Meghan ed Harry? Le ultime rivelazioni di Lady Elizabeth

Selfie con i sostenitori

Secondo i media, Harry è arrivato con 45 minuti di ritardo all'appuntamento a Nottingham a causa del traffico provocato dallo sciopero della metropolitana a Londra.

Dopo la rottura con la famiglia, l'emigrazione negli Stati Uniti e il ritiro da tutte le cariche reali, il 43enne non ha più diritto alla scorta della polizia. È stato accolto da numerosi sostenitori e ha scattato foto con i suoi fan nel corso della giornata.

Una donazione milionaria? Com'è possibile?

Anche dopo la frattura con la famiglia reale, il principe e la moglie Meghan (44 anni) hanno numerose fonti di reddito che rendono possibili donazioni milionarie.

Tra l'altro, entrambi hanno un lucroso contratto con Netflix. Secondo PA, Harry ha ricevuto 7 milioni di sterline in seguito alla morte della madre, la principessa Diana.

È probabile che abbia anche ricevuto un'eredità dai nonni, la regina Elisabetta II e il principe Filippo.

Merito del sole o una parrucca?. Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo

Merito del sole o una parrucca?Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo

