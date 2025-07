Ci sarà una riconciliazione tra Re Carlo e il Principe Harry? Imago images/APress

È in vista una riconciliazione tra il re Carlo III e il figlio minore, il principe Harry? Secondo i media britannici, che riferiscono di un incontro tra gli addetti alle pubbliche relazioni dei reali a Londra, è proprio così.

Keystone-SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Si sta discutendo di un riavvicinamento tra il principe Harry e il re Carlo III dopo che il responsabile delle pubbliche relazioni di Harry avrebbe avuto dei colloqui informali a Londra.

Il rapporto tra padre e figlio è stato molto teso dopo il ritiro di Harry e Meghan dalla famiglia reale e le rivelazioni dei media.

Harry ha recentemente sottolineato il suo desiderio di riconciliazione, ma ha espresso dubbi sul fatto che la relazione possa mai essere completamente riparata. Mostra di più

Secondo l'agenzia di stampa tedesca, la nuova responsabile delle pubbliche relazioni del principe Harry e della duchessa Meghan, Meredith Maine, è stata di recente a Londra.

La sua missione? Si dice che abbia incontrato membri del suo team, rappresentanti dei media, rappresentanti di organizzazioni di cui Harry è patrono e altre «parti interessate».

Tuttavia, inizialmente non è stato possibile confermare se abbia avuto una conversazione con il responsabile delle comunicazioni di Buckingham Palace, Tobyn Andreae, come ha riportato il Daily Mail, citando le foto corrispondenti.

Il giornale ha citato una fonte interna secondo cui si è trattato di un incontro informale che potrebbe avviare un processo di riavvicinamento per la prima volta da anni. Tuttavia, Buckingham Palace ha rifiutato di commentare la questione.

Il rapporto è considerato molto teso

Di recente c'è stato un silenzio radio tra padre e figlio. Harry e Meghan hanno lasciato la cerchia dei reali ben cinque anni fa e vivono con i loro due figli, il principe Archie (6 anni) e la principessa Lilibet (4 anni), in California.

La relazione è stata messa a dura prova da quando Harry e Meghan hanno parlato del loro allontanamento davanti alle telecamere della leggenda dei talk show americani Oprah Winfrey nel 2021.

A ciò hanno fatto seguito una serie di documentari su Netflix e l'autobiografia di Harry «Spare», in cui si è scagliato soprattutto contro il fratello principe William (43 anni) e la regina Camilla (77 anni).

Harry desidera una riconciliazione

Il principe Harry ha recentemente espresso il desiderio di una riconciliazione. In un'intervista alla «BBC», dopo la sconfitta in tribunale per la protezione personale dello Stato durante le visite nel Regno Unito, a cui non ha più automaticamente diritto per intero, aveva dichiarato: «Vorrei tanto una riconciliazione con la mia famiglia».

«La vita è preziosa. Non so quanto tempo rimanga da vivere a mio padre». Tuttavia, suo padre non gli parla nemmeno a causa della disputa sulla protezione personale.

Tuttavia, Harry si è messo di nuovo i piedi in bocca con i suoi commenti pieni di buone intenzioni. Le speculazioni sulla salute del monarca, che soffre di cancro, si sono moltiplicate dopo l'intervista.

Probabilmente non sarà più lo stesso

Harry non vuole portare la sua famiglia in patria senza la protezione personale delle autorità di sicurezza britanniche. Di recente ha quindi visitato il Regno Unito da solo.

Nonostante le speranze di una riconciliazione, Harry ha anche rivelato che probabilmente le cose non saranno più le stesse: «Naturalmente, alcuni membri della mia famiglia non mi perdoneranno mai per aver scritto un libro. Ovviamente non mi perdoneranno mai per molte cose», ha detto.